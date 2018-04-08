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Моуринью – о Погба: «Цена на него возросла»

8 апреля 2018, 07:36
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение об игре полузащитника Поля Погба в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Напомним, что французский футболист отметился в этой встрече двумя голами.

«Я не требовал, чтобы Поль прибавил, поскольку я и так был доволен его игрой.

Если его агент действительно предлагал Погба каким-то клубам, то могу сказать, что цена на него возросла», – отметил Моуринью.

Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (6)
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Патронташ
1523166792
Моур быстрей толкайте, пока снова лажать не начали как с Севильей и др.Ловите счастливый момент!
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Cules2013
1523166991
Португальский шутник. "Я не требовал, чтобы Поль прибавил, поскольку я и так был доволен его игрой." В этом матче - согласен. По сезону и вообще в МЮ? Пфф... Мариновал его на лавке. Главное, что по делу. Погба по понтам, по-моему, Неймара уже переплюнул, а вот по игре и близко нет. Пару матчей неплохо провёл, и опять-25 - Погба всем звёздам зведа. Сколько они за него хотят? 200? Ой, капец. С другой стороны вот побольше бы таким вот историй, как с Неймаром, Погба, ПСЖ в целом - может мыльный пузырь наконец-то лопнет и людей снова мозги встанут на место. Деньги - это круто, но играют умением.
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серега кашин
1523167772
да куда еще дороже то
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DeStar
1523173131
да, теперь он стоит лямов 60
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Бриг
1523177338
Талантище, но напоминает Балотелли подчас. Не знаешь, чего от него ждать.
Ответить
zigbert
1523181825
Что это,Погба просыпается?
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