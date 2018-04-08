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    Моуринью – о Погба: «Цена на него возросла»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение об игре полузащитника Поля Погба в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Напомним, что французский футболист отметился в этой встрече двумя голами.

    «Я не требовал, чтобы Поль прибавил, поскольку я и так был доволен его игрой.

    Если его агент действительно предлагал Погба каким-то клубам, то могу сказать, что цена на него возросла», – отметил Моуринью.

    Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

    Источник: Skysports

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    08.04.2018 07:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 13:03

      Что это,Погба просыпается?

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2018, 11:48

      Талантище, но напоминает Балотелли подчас. Не знаешь, чего от него ждать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 апреля 2018, 10:38

      да, теперь он стоит лямов 60

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 09:09

      да куда еще дороже то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 апреля 2018, 08:56

      Португальский шутник.
      "Я не требовал, чтобы Поль прибавил, поскольку я и так был доволен его игрой."
      В этом матче - согласен. По сезону и вообще в МЮ? Пфф... Мариновал его на лавке. Главное, что по делу. Погба по понтам, по-моему, Неймара уже переплюнул, а вот по игре и близко нет. Пару матчей неплохо провёл, и опять-25 - Погба всем звёздам зведа. Сколько они за него хотят? 200? Ой, капец. С другой стороны вот побольше бы таким вот историй, как с Неймаром, Погба, ПСЖ в целом - может мыльный пузырь наконец-то лопнет и людей снова мозги встанут на место. Деньги - это круто, но играют умением.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 апреля 2018, 08:53

      Моур быстрей толкайте, пока снова лажать не начали как с Севильей и др.Ловите счастливый момент!

      3
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