Моуринью – о Погба: «Цена на него возросла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение об игре полузащитника Поля Погба в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Напомним, что французский футболист отметился в этой встрече двумя голами.

«Я не требовал, чтобы Поль прибавил, поскольку я и так был доволен его игрой.

Если его агент действительно предлагал Погба каким-то клубам, то могу сказать, что цена на него возросла», – отметил Моуринью.

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