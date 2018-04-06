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    Маркин: «Все, что может сделать РФПЛ, – это развести матчи «Спартака» и ЦСКА по времени»

    Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин поделился мнением о переносе матча 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» и матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Амкаром». Игры пройдут 18 апреля, но в разное время.

    «Матчи чемпионата России – это отложенные игры, которые должны были пройти в день выборов президента РФ, но по просьбе МВД руководство РФПЛ пошло навстречу и перенесло их.

    Других дней для проведения этих матчей просто нет, сам по себе календарь очень плотный – в нем надо учитывать игры сборной, еврокубки и другие встречи.

    Последний тур вообще проводится в один день и в один час, так что в данном случае все, что могут сделать, это развести матчи по времени.

    Слава Богу ЦСКА и «Спартак» играют не между собой. Работа с болельщиками и фанатскими движениями ведется и велась каждый день. Я надеюсь, что все пройдет нормально», – сказал Маркин.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2018 21:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 13:24

      Какая-то бредовая проблема.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 7 апреля 2018, 03:42

      Это просто беда, не попасть никогда
      Спартачу на игру ЦСКА и Амкара,
      Кто за эти стоит, кто вредит нам всегда?!
      Дальше жить мне в тоске без игры этой пары.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > subbotaspartak 7 апреля 2018, 03:51

      Почему, очень даже попасть - после выноса Тосно съездить поболеть за Амкар - святое дело!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 апреля 2018, 22:43

      Ужас! Что только не случается в нашей стране? Два матча в один день из разных турниров прогремят в разное время на разных стадионах Москвы!
      Как спасать эту катастрофическую ситуацию? Был вариант перенести один матч в Хабаровск, второй в Пермь. Да стадион в Перми подкачал - резины мало...
      Как жить дальше?

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