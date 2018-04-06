Маркин: «Все, что может сделать РФПЛ, – это развести матчи «Спартака» и ЦСКА по времени»

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин поделился мнением о переносе матча 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» и матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Амкаром». Игры пройдут 18 апреля, но в разное время.

«Матчи чемпионата России – это отложенные игры, которые должны были пройти в день выборов президента РФ, но по просьбе МВД руководство РФПЛ пошло навстречу и перенесло их.

Других дней для проведения этих матчей просто нет, сам по себе календарь очень плотный – в нем надо учитывать игры сборной, еврокубки и другие встречи.

Последний тур вообще проводится в один день и в один час, так что в данном случае все, что могут сделать, это развести матчи по времени.

Слава Богу ЦСКА и «Спартак» играют не между собой. Работа с болельщиками и фанатскими движениями ведется и велась каждый день. Я надеюсь, что все пройдет нормально», – сказал Маркин.