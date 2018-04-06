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    «ПСЖ» в очередной раз посетит штаб-квартиру УЕФА по вопросам финансового фэйр-плей

    Руководство «ПСЖ» готово провести встречу 20 апреля с представителями УЕФА. В штаб-квартире организации их ждут сотрудники Финансового комитета ведомства. На встрече будут обсуждаться вопросы вокруг соблюдения парижанами финансового фэйр-плей.

    Напомним, ранее УЕФА инициировал расследование в отношении клуба после приобретения у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро, а также аренды у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов летом 2018 года.

    Это не первая встреча между сторонами. Сообщается, что результат расследования будет известен не ранее начала июня.

    Источник: ESPN

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    06.04.2018 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2018, 09:51

      Может не "посетит", а "занесет"? ))

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