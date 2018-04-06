«ПСЖ» в очередной раз посетит штаб-квартиру УЕФА по вопросам финансового фэйр-плей

Руководство «ПСЖ» готово провести встречу 20 апреля с представителями УЕФА. В штаб-квартире организации их ждут сотрудники Финансового комитета ведомства. На встрече будут обсуждаться вопросы вокруг соблюдения парижанами финансового фэйр-плей.

Напомним, ранее УЕФА инициировал расследование в отношении клуба после приобретения у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро, а также аренды у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов летом 2018 года.

Это не первая встреча между сторонами. Сообщается, что результат расследования будет известен не ранее начала июня.