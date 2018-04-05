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    Пике не стал списывать победу над «Ромой» только на удачу «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не считает, что его команда обыграла «Рому» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов только лишь за счет удачи.

    «Мы провели восхитительный матч. Жаль, что пропустили, но в любом случае в Рим мы отправляемся с приличным преимуществом.

    Два автогола – это не просто удача. Эти голы были закономерны, они стали следствием нашего высокого прессинга и давления в зоне атаки.

    «Рома» остается «Ромой», и это четвертьфинал Лиги чемпионов. Некоторые ошибочно считают, что это противостояние окажется для нас легким. Соперник приехал сюда биться. «Рома» показала более оборонительный футбол, чем мы предполагали и в целом провела отличную игру», – считает Пике.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 10:53
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