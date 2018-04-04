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    «Динамо СПб»: «Переезд на стадион «Фишт» в Сочи может состояться в конце сезона»

    Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о возможном переезде команды на стадион «Фишт» в Сочи. Как было отмечено, данный вопрос будет окончательно решен в конце сезона.

    «Разговоры о переезде в Сочи на стадион «Фишт» действительно идут. Но сейчас мы заканчиваем сезон в Питере. К концу чемпионата будет все известно. Объективно, причины на переезд в Сочи есть. У нашего «Динамо» нет нужной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. У «Зенита» стадион, академия. У нас этого нет. В таких условиях работать нелегко.

    В Сочи нет команды, объективно она должна там быть. Там есть прекрасный стадион, который надо загружать болельщиками. Считаю, это правильно. Шансы на переезд есть, все станет ясно, повторюсь, к концу сезона», — сказал Рубашко.

    «Динамо» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице первенства ФНЛ после 30 туров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2018 13:22
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 8 апреля 2018, 11:46

      и что получится Динамо Сочи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 7 апреля 2018, 15:12

      Какой бред... Не проще ли возродить "Жемчужину"????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:04

      Почему то не предложили современный стадион команде из РФПЛ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2018, 16:53

      началось и кому тогда это Динамо будет нужно в Сочи да там и футбол то никому не нужен

      0
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      ...
      Рейтинг: +58

      fc sochi > Garrincha58 4 апреля 2018, 23:10

      футбол нам нужен,очень даже,но хочется свою команду,а не питерцев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 апреля 2018, 16:30

      тогда надо прописку менять- Динамо Сочи

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > BAIv 4 апреля 2018, 16:46

      Вот так, готовый клуб, в переходных матчах в премьер лигу по окончанию сезона!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 апреля 2018, 16:08

      Интересно, и на какие средства Динамо СПб будет содержать стадион? Неужели богатый спонсор нашёлся, или, как всегда, за счёт федерального бюджета?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > BRO_football 4 апреля 2018, 18:52

      Ротенберг

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > acor94 4 апреля 2018, 18:56

      Так он и говорит,"за счёт бюджета")))

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > андрей андреев 4 апреля 2018, 18:58

      Московское Динамо финансировал, теперь пора и наше поднимать)

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 апреля 2018, 15:54

      гнус хитрозадый мля

      0
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 4 апреля 2018, 15:50

      Кто будет финансировать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      vsolon 4 апреля 2018, 15:50

      проститутки .а за чьи бабосы?

      -2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 апреля 2018, 15:38

      После таких новостей очень сложно кого нибудь убедить в том что у нас по настоящему футбольная страна это ведь полный абсурд говорить что команда , а значит и их болельщики (сколько бы их не было) ездили бы за тысячи км. " на домашние" матчи, но еще больший абсурд ,что об этом говорится почти официально

      3
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 > hevbn 28 4 апреля 2018, 15:49

      Анжи

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > hevbn 28 4 апреля 2018, 15:50

      А болельщиков тоже в Сочи перевезут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Manilov 4 апреля 2018, 16:04

      Хорошо бы (болельщикам).

      0
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