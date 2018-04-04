Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо СПб»: «Переезд на стадион «Фишт» в Сочи может состояться в конце сезона»

«Динамо СПб»: «Переезд на стадион «Фишт» в Сочи может состояться в конце сезона»

4 апреля 2018, 13:22
27

Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о возможном переезде команды на стадион «Фишт» в Сочи. Как было отмечено, данный вопрос будет окончательно решен в конце сезона.

«Разговоры о переезде в Сочи на стадион «Фишт» действительно идут. Но сейчас мы заканчиваем сезон в Питере. К концу чемпионата будет все известно. Объективно, причины на переезд в Сочи есть. У нашего «Динамо» нет нужной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. У «Зенита» стадион, академия. У нас этого нет. В таких условиях работать нелегко.

В Сочи нет команды, объективно она должна там быть. Там есть прекрасный стадион, который надо загружать болельщиками. Считаю, это правильно. Шансы на переезд есть, все станет ясно, повторюсь, к концу сезона», — сказал Рубашко.

«Динамо» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице первенства ФНЛ после 30 туров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Сочи
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1522839008
Не думаю что кто то будет там ходить на команду из фнл. К тому же у фк сочи большие планы на новый сезон.
Ответить
АртурZaСМ
1522840362
Загружать болельщиками надо, но только у вас это вряд ли получится...
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522842700
и зенит в чемпионат севастополя не забудьте взять
Ответить
Татарин за ЦСКА
1522843165
С Питера в Сочи-сказка
Ответить
sobaka120982
1522844374
Нам питерские мыши не нужны!!!! Мы ходили на нашу жемчужину-сочи в фнл когда играла.пусть нам возводят её, нам она роднее!!! А на северных мышей мы не пойдем
Ответить
Lev Aleks
1522844452
Любит шакальё, где по теплее, а на историю клуба и традиции плевать.........1000 лет не играть вам в премьер-лиге)
Ответить
hevbn 28
1522845529
После таких новостей очень сложно кого нибудь убедить в том что у нас по настоящему футбольная страна это ведь полный абсурд говорить что команда , а значит и их болельщики (сколько бы их не было) ездили бы за тысячи км. " на домашние" матчи, но еще больший абсурд ,что об этом говорится почти официально
Ответить
BRO_football
1522847319
Интересно, и на какие средства Динамо СПб будет содержать стадион? Неужели богатый спонсор нашёлся, или, как всегда, за счёт федерального бюджета?
Ответить
BAIv
1522848621
тогда надо прописку менять- Динамо Сочи
Ответить
Garrincha58
1522850021
началось и кому тогда это Динамо будет нужно в Сочи да там и футбол то никому не нужен
Ответить
Главные новости
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
1
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
Все новости
Все новости
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
Вчера, 19:07
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
Вчера, 09:56
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+