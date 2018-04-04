«Динамо СПб»: «Переезд на стадион «Фишт» в Сочи может состояться в конце сезона»

Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о возможном переезде команды на стадион «Фишт» в Сочи. Как было отмечено, данный вопрос будет окончательно решен в конце сезона.

«Разговоры о переезде в Сочи на стадион «Фишт» действительно идут. Но сейчас мы заканчиваем сезон в Питере. К концу чемпионата будет все известно. Объективно, причины на переезд в Сочи есть. У нашего «Динамо» нет нужной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. У «Зенита» стадион, академия. У нас этого нет. В таких условиях работать нелегко.

В Сочи нет команды, объективно она должна там быть. Там есть прекрасный стадион, который надо загружать болельщиками. Считаю, это правильно. Шансы на переезд есть, все станет ясно, повторюсь, к концу сезона», — сказал Рубашко.

«Динамо» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице первенства ФНЛ после 30 туров.