Топ-клубы следят за 18-летним полузащитником «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Домингос Куина привлек к себе внимание сразу нескольких европейских топ-клубов. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Милане».

Скауты этих клубов пристально следят за успехами 18-летнего футболиста, который считается одним из талантливых в этом возрасте среди европейских игроков. На данный момент он не провел ни одного матча за основной состав «Вест Хэма» в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2019 года.