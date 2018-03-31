Бундеслига. «Байер» не сумел обыграть «Аугсбург», «Шальке» справился с «Фрайбургом» и другие результаты

«Байер» разошелся нулевой ничьей с «Аугсбург» в матче 28 тура Бундеслиги.

В другой встрече «Шальке» одолел «Фрайбург» благодаря голам Калиджиури и Бургшталлера.

В остальных поединках «Штутгарт» поделил очки с «Гамбургом», «РБ Лейпциг» переиграл «Ганновер», а «Хоффенхайм» разгромил «Кельн».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28 тур

Байер – Аугсбург – 0:0

Штутгарт – Гамбург – 1:1 ()

Голы: 0:1 – Холтби, 18; 1:1 – Гинчек, 44.

Ганновер – РБ Лейпциг – 2:3 ()

Голы: 0:1 – Форсберг, 16; 0:2 – Орбан, 53; 1:2 – Сане, 71; 1:3 – Поульсен, 76; 2:3 – Фуллкруг, 78.

Хоффенхайм – Кельн – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гнаьри, 22; 2:0 – Гнаьри, 47; 3:0 – Ют, 56; 4:0 – Рупп, 61; 5:0 – Ют, 65; 6:0 – Цубер,72.

Шальке-04 – Фрайбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Калиджиури, 63 (с пенальти); 2:0 – Бургшталлер, 73.

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