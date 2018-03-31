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Шальке-04 - Фрайбург

31.03.2018, Суббота, 16:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 28 тур Шальке-04 - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
11 тур
4 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 18:30 Фрайбург 2:0 Шальке-04
15 тур
17 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 0:0 Фрайбург
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
3 мая, суббота 17:30 Фрайбург 0:2 Шальке-04
16 тур
15 декабря, воскресенье 18:30 Шальке-04 2:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Шальке-04
17 тур
15 декабря, суббота 21:30 Шальке-04 1:3 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
3 марта, суббота 18:30 Фрайбург 2:1 Шальке-04
7 тур
24 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 4:2 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
22 тур
12 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Фрайбург
5 тур
22 сентября, среда 22:00 Фрайбург 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 0:0 Шальке-04
4 тур
29 августа, суббота 17:30 Шальке-04 0:1 Фрайбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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