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Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 31 марта 2018
Шальке-04
31.03.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
62'
Д. Калиджиури (П)
73'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
Желтая карточка
Б. Стамбули
84'
Желтая карточка
Л. Горецка
83'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Н. Бенталеб
73'
65'
Вторая желтая
Н. Петерсен
64'
Желтая карточка
Н. Петерсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Калиджиури
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
27
Налдо
21
Стамбули
6
Бенталеб
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
7
Эмболо
9
Ди Санто
3-3-3-1
1
Шволов
4
Кох
2
Сеюнджу
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
30
Гюнтер
4
Сьерро
18
Кат
19
Хаберер
18
Петерсен
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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