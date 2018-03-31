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Хоффенхайм - Кельн

31.03.2018, Суббота, 16:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Бундеслига, 28 тур Хоффенхайм - Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
11 тур
5 ноября, воскресенье 17:30 Кельн 0:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
21 апреля, пятница 21:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
13 тур
3 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Кельн
Германия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
26 октября, среда 21:45 Кельн 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Кельн 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Кельн 3:2 Хоффенхайм
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
6 тур
24 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:2 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Кельн
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Кельн 1:3 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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