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Гвардиола может вновь отправить Зинченко в аренду

30 марта 2018, 18:48
5

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раздумывает над ближайшим будущим полузащитника Александра Зинченко.

Украинец пробился в основной состав «горожан» в отсутствие Бенжамина Менди, играя временно на позиции левого защитника. Однако неминуемое возвращение француза после травмы связок коленного сустава и выдающаяся форма Фабиана Делфа в нынешнем сезоне означает, что игровое время Зинченко вскоре будет ограничено.

Испанский специалист размышляет над вопросом, стоит ли отправлять 21-летнего футболиста в аренду для дальнейшего развития. Гвардиола был особенно впечатлен отношением Зинченко после возвращения из ПСВ в прошлом сезоне. Хавбек зарекомендовал себя как популярный член команды, в то время как его готовность к обучению произвела большое впечатление на тренера.

В нынешнем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 13 матчей.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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giluxa1963
1522426156
так и будет бегать по аренде
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Cules2013
1522427772
выдающаяся форма Фабиана Делфа - хах...Это Manchester Evening News написал или бомбардир сам придумал? Я в этом сезоне видел 80% матчей Сити и ничего выдающегося в игре Делфа нет. Более того, много косяков. Зинченко играл лучше, когда ему давали шанс. Я не Гвардиола, ему там виднее, но кажется логичным оставить Зинченко в команде.
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BigFanFCRV
1522429371
Слава Украiне!
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DOCTOR PENALTY
1522432550
Всё становится на свои места. Выше жопы не прыгнешь.
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Бухбух
1522435162
Зинченко больше базарить стал и, соответственно, меньше пахать на тренировках - вот и результат- аренда.
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