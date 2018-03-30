Гвардиола может вновь отправить Зинченко в аренду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раздумывает над ближайшим будущим полузащитника Александра Зинченко.

Украинец пробился в основной состав «горожан» в отсутствие Бенжамина Менди, играя временно на позиции левого защитника. Однако неминуемое возвращение француза после травмы связок коленного сустава и выдающаяся форма Фабиана Делфа в нынешнем сезоне означает, что игровое время Зинченко вскоре будет ограничено.

Испанский специалист размышляет над вопросом, стоит ли отправлять 21-летнего футболиста в аренду для дальнейшего развития. Гвардиола был особенно впечатлен отношением Зинченко после возвращения из ПСВ в прошлом сезоне. Хавбек зарекомендовал себя как популярный член команды, в то время как его готовность к обучению произвела большое впечатление на тренера.

В нынешнем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 13 матчей.