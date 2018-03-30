Геркус: «Осталось всего восемь матчей. Каждый из них для «Локомотива» – настоящий финал»

Президент «Локомотива» Илья Геркус обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в оставшихся матчах сезона.

«Друзья, осталось всего восемь матчей! Пять из них мы проведем дома – в родном Черкизово. Каждый матч – настоящий финал!

Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас – необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим команду завтра»,– написал Геркус на своей странице в твиттере.

После 23 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Спартак» на пять очков. При этом у железнодорожников одна игра в запасе. В ближайшем матче красно-зеленые примут «Амкар» на «РЖД Арене».