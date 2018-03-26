Роналду делает все возможное, чтобы помочь «Реалу» в трансфере Салаха

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прилагает все усилия, чтобы помочь мадридцам совершить трансфер форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха ближайшим летом.

Сообщается, что португалец дал свое благословение сливочным и президенту клуба Флорентино Пересу на приобретение египтянина.

Считается, что «галактикос» придется заплатить за 25-летнего игрока более 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел 41 матч, записав на свой счет 36 мячей и 12 голевых передач. Его контракт с красными рассчитан до 2022 года.