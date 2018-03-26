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  • Чанов: «Поставить Лунева в ворота сборной на матч с Францией – правильно. Акинфеева нужно разгрузить»

Чанов: «Поставить Лунева в ворота сборной на матч с Францией – правильно. Акинфеева нужно разгрузить»

26 марта 2018, 17:06
11

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, работавший ранее в ЦСКА, согласен с решением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, выбравшего основным голкипером Андрея Лунева на товарищеский матч с Францией. По его словам, Игорю Акинфееву, пропустившему три гола во встрече с Бразилией (0:3), требуется психологическая разгрузка.

«Это очень правильный шаг. И тут дело не только в проверке вратаря – Игоря надо немного разгрузить. Мы с ним пару дней назад разговаривали, и я сам по внутреннему миру вратарей знаю, что Игорю надо немного выдохнуть. Тут нет ничего такого. Мы увидели уже уровень первого вратаря. Вы представьте его календарь: сейчас он сыграет, потом чемпионат России, потом Лига Европы – поберечь надо его.

Вратарь – сгусток нервной энергии. Если он сейчас ее растранжирит, то на предстоящие матчи выйдет уже выхолощенный. Это правильное решение, тем более, что Станислав Саламович сам вратарь и душу вратарей понимает, мне это очень приятно», – сказал Чанов.

Поединок Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Акинфеев Игорь Лунев Андрей
Комментарии (11)
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Viper for CSKA
1522073597
Теперь очередь Лунева становится героем матча, в котором нашим накидают по-полной программе. Эх, вратарей классных у нас предостаточно, жаль их всех вместе использовать нельзя, а то на подавляющее большинство полевых надежды нет, как и на усатого няня для наших королей вечеринок.
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insider_retro
1522074036
Проблемы и тонкости формирования внутреннего мира вратаря раскрыты полностью!:)) Надеюсь тренер и специалисты знают, что и как делать...
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FanatSerj
1522076531
Ага разгрузить Акинфеева и нагрузить следующею авоську Луневу )))
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Dimon 007
1522077824
Не похоже на разгрузку...
Франция предыдущий матч проиграла, приедут злые!
Щас Лунёву 5-6 штук отгрузят и все начнут вонять о незаменимости Акинфеева!
Бред полный!
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shurik45
1522081309
Обеими руками и ногами за Лунева !!! Это будет правильное решение ,для всех. Игорю необходим отдых и дополнительный настрой . Впереди тяжелое противостояние.
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OfaZavr
1522084604
может и правильно, поглядим.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1522084837
Для Лунёва это будет опыт. Печальный, но ценный.
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zigbert
1522085523
Проверить Лунева конечно же надо.
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