Чанов: «Поставить Лунева в ворота сборной на матч с Францией – правильно. Акинфеева нужно разгрузить»

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, работавший ранее в ЦСКА, согласен с решением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, выбравшего основным голкипером Андрея Лунева на товарищеский матч с Францией. По его словам, Игорю Акинфееву, пропустившему три гола во встрече с Бразилией (0:3), требуется психологическая разгрузка.

«Это очень правильный шаг. И тут дело не только в проверке вратаря – Игоря надо немного разгрузить. Мы с ним пару дней назад разговаривали, и я сам по внутреннему миру вратарей знаю, что Игорю надо немного выдохнуть. Тут нет ничего такого. Мы увидели уже уровень первого вратаря. Вы представьте его календарь: сейчас он сыграет, потом чемпионат России, потом Лига Европы – поберечь надо его.

Вратарь – сгусток нервной энергии. Если он сейчас ее растранжирит, то на предстоящие матчи выйдет уже выхолощенный. Это правильное решение, тем более, что Станислав Саламович сам вратарь и душу вратарей понимает, мне это очень приятно», – сказал Чанов.

Поединок Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.