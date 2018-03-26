В Латвии начато расследование договорного кубкового матча

Руководство Латвийской федерации футбола инициировало расследование по результатам матча на Кубок Mercure Riga, в котором встречались команды «Резекне» и «Прейли». Внимание функционеров привлек счет, с которым завершилась данная встреча – 8:0. При этом, до игры коэффициент на победу «Резенке» со счетом 1:0 составлял 12,00.

В федерации, которая не имеет отношения к организации и проведению этого турнира, заявили, что в любом случае обязаны обращать внимание на подобные подозрительные исходы встреч.