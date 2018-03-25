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    Райола: «Манчестер Юнайтед» приобрел Погба по дешевке»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, считает, что манкунианцы здорово сэкономили на его трансфере. Француз был приобретен у «Ювентуса» летом 2016 года примерно за 100 миллионов фунтов стерлингов, однако Райола считает, что «красные дьяволы» должны были заплатить в два раза больше.

    «Манчестер Юнайтед» заплатил 100 миллионов фунтов стерлингов, но я думаю, что он должен был заплатить 200 миллионов.

    Погба был дешевым игроком. У него был пункт в контракте с «Ювентусом», согласно которому, только он, а не клуб решал, где он будет играть в следующем сезоне.

    Туринцы не могли решить для него. Футболист всегда должен находиться под контролем. «Ювентус» мог бы продать его за 200 миллионов в «Реал», поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил себе 100 миллионов», – сказал Райола.

    Источник: Tribalfootball

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    25.03.2018 18:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 марта 2018, 13:22

      да ладно ! по дешевке?да его красная цена 10 лямов от силы ! бестолочь такая кому он нужен !

      0
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      Рейтинг: +258

      жеха87 25 марта 2018, 20:49

      Если честно то только Роналду опровдал свои вложения! А так Бэйл,Неймар,Хамес,Погба,Дембеле не оправдали вложений! Коутиньо еще ранр что-то говорить!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 20:23

      Посмотрим а сумеет ли МЮ продать его за 200млн.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zigbert 26 марта 2018, 13:24

      а кому он нужен интересно?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 20:15

      мразота толстая.Это черножопое полено столько ни когда и не стоил,а МЮ просто мешок,который не умеет тратить.

      2
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 20:31

      Без оскорблений нельзя?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ilya_1953 25 марта 2018, 21:21

      а когда правда была оскорблением???

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 26 марта 2018, 13:23

      ты его прям застрелил правдивым словом )))))

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 25 марта 2018, 19:48

      Он и 20 не стоит лучше М Ю Пьянича взял бы вместо Ювентуса за 25 и то результаты с е к с

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 марта 2018, 19:32

      Пейсатый райола все никак не угомонится,погба и 100 не стоит

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 19:12

      сам цену видимо сидит придумывает, так можно и 500 загнуть а потом сказать ничего себе сколько они сэкономили.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 марта 2018, 18:50

      ну да, 100 лямом за то что бы кто-то пинал мячик, прям таки дешево!!!!!

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      Рейтинг: +369

      rossonero666 25 марта 2018, 18:35

      Yobanый tvoi rot p.i.d.a.r.a.s. жирный

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