Райола: «Манчестер Юнайтед» приобрел Погба по дешевке»

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, считает, что манкунианцы здорово сэкономили на его трансфере. Француз был приобретен у «Ювентуса» летом 2016 года примерно за 100 миллионов фунтов стерлингов, однако Райола считает, что «красные дьяволы» должны были заплатить в два раза больше.

«Манчестер Юнайтед» заплатил 100 миллионов фунтов стерлингов, но я думаю, что он должен был заплатить 200 миллионов.

Погба был дешевым игроком. У него был пункт в контракте с «Ювентусом», согласно которому, только он, а не клуб решал, где он будет играть в следующем сезоне.

Туринцы не могли решить для него. Футболист всегда должен находиться под контролем. «Ювентус» мог бы продать его за 200 миллионов в «Реал», поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил себе 100 миллионов», – сказал Райола.