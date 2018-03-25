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Райола: «Манчестер Юнайтед» приобрел Погба по дешевке»

25 марта 2018, 18:20
13

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, считает, что манкунианцы здорово сэкономили на его трансфере. Француз был приобретен у «Ювентуса» летом 2016 года примерно за 100 миллионов фунтов стерлингов, однако Райола считает, что «красные дьяволы» должны были заплатить в два раза больше.

«Манчестер Юнайтед» заплатил 100 миллионов фунтов стерлингов, но я думаю, что он должен был заплатить 200 миллионов.

Погба был дешевым игроком. У него был пункт в контракте с «Ювентусом», согласно которому, только он, а не клуб решал, где он будет играть в следующем сезоне.

Туринцы не могли решить для него. Футболист всегда должен находиться под контролем. «Ювентус» мог бы продать его за 200 миллионов в «Реал», поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил себе 100 миллионов», – сказал Райола.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Райола Мино
Комментарии (13)
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rossonero666
1521992158
Yobanый tvoi rot p.i.d.a.r.a.s. жирный
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swot1205
1521993023
ну да, 100 лямом за то что бы кто-то пинал мячик, прям таки дешево!!!!!
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OfaZavr
1521994377
сам цену видимо сидит придумывает, так можно и 500 загнуть а потом сказать ничего себе сколько они сэкономили.
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Asbjorn
1521995539
Пейсатый райола все никак не угомонится,погба и 100 не стоит
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BARCLAYS_APL
1521996532
Он и 20 не стоит лучше М Ю Пьянича взял бы вместо Ювентуса за 25 и то результаты с е к с
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Татарин за ЦСКА
1521998107
мразота толстая.Это черножопое полено столько ни когда и не стоил,а МЮ просто мешок,который не умеет тратить.
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zigbert
1521998607
Посмотрим а сумеет ли МЮ продать его за 200млн.
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жеха87
1522000146
Если честно то только Роналду опровдал свои вложения! А так Бэйл,Неймар,Хамес,Погба,Дембеле не оправдали вложений! Коутиньо еще ранр что-то говорить!
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dinar7777dinar
1522059745
да ладно ! по дешевке?да его красная цена 10 лямов от силы ! бестолочь такая кому он нужен !
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