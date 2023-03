Лингард: «Дебютный гол за Англию – лучший момент в моей карьере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал свой гол в ворота команды Голландии (1:0) в товарищеском матче.

«Это был лучший момент наряду с несколькими другими. Для меня всегда честь забивать за национальную сборную. В моменте с этим мячом я сконцентрировался и смог отправить мяч точно в ворота», – сказал хавбек.

Лингард дебютировал за взрослую сборную Англии в 2016 году. Гол голландцам стал для него первым за девять матчей.

Jesse Lingard's first senior goal for the #ThreeLions#InternationalFriendlies#NEDENG pic.twitter.com/AFZQiUo7x5