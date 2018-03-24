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    Лингард: «Дебютный гол за Англию – лучший момент в моей карьере»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал свой гол в ворота команды Голландии (1:0) в товарищеском матче.

    «Это был лучший момент наряду с несколькими другими. Для меня всегда честь забивать за национальную сборную. В моменте с этим мячом я сконцентрировался и смог отправить мяч точно в ворота», – сказал хавбек.

    Лингард дебютировал за взрослую сборную Англии в 2016 году. Гол голландцам стал для него первым за девять матчей.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.03.2018 18:09
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