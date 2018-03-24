Батистута: «Месси – прозаик, а Марадона – поэт. Лионель превзойти Диего не может»

Бывший игрок сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил экс-футболиста «альбиселесты» Диего Марадону с нынешним форвардом команды Лионелем Месси, выступающим за «Барселону».

«Диего был просто лучшим. Он во всех смыслах символизировал Аргентину. Он харизматичен, талантлив. Месси не может превзойти Марадону. Диего просто управлял стадионом, все внимание было направлено на него.

Месси – это прозаик, в то время как Марадона был поэтом. У Лионеля нет чего-то фантастического в футбольном плане», – считает Батистута.

Марадона – чемпион мира, а у Месси такого звания нет.