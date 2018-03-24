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  • Батистута: «Месси – прозаик, а Марадона – поэт. Лионель превзойти Диего не может»

Батистута: «Месси – прозаик, а Марадона – поэт. Лионель превзойти Диего не может»

24 марта 2018, 08:55
9

Бывший игрок сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил экс-футболиста «альбиселесты» Диего Марадону с нынешним форвардом команды Лионелем Месси, выступающим за «Барселону».

«Диего был просто лучшим. Он во всех смыслах символизировал Аргентину. Он харизматичен, талантлив. Месси не может превзойти Марадону. Диего просто управлял стадионом, все внимание было направлено на него.

Месси – это прозаик, в то время как Марадона был поэтом. У Лионеля нет чего-то фантастического в футбольном плане», – считает Батистута.

Марадона – чемпион мира, а у Месси такого звания нет.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Аргентина Наполи Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (9)
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Александр52
1521880329
Батистута просто завидует Месси. И гадать даже не надо. У Месси ещё всё впереди, а он уже король и гений футбола. И это уже признано.
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Сержтир
1521888642
Он обашёл Марадону по забитым голам а это уже достаточно чтоб доказать что он лучше.
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general.lizyukov
1521890660
Не убавить, не прибавить. Лео - игрок одного клуба, что игра за сборную только подчеркивает. При безусловном таланте чего-то не хватает. Бойцовского характера, как КриРо? Не знаю. Это не делает его хуже, он все равно гений мяча. Но - сборную за собой не потащил. А Диего - вытащил. Как любят говорить, всё определяет результат.
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zigbert
1521896866
Спорное утверждение.Каждый по своему хорош,но по технике владения мячом ,лучший пожалуй Месси.
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Fin035
1521911922
Что опять за бредни из прошлого? Всякий великий игрок старается как то унизить талант Лео! Это уже какая то закономерность стала! Думаю как раз все это, и доказывает величие Месси!
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