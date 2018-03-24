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    Батистута: «Месси – прозаик, а Марадона – поэт. Лионель превзойти Диего не может»

    Бывший игрок сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил экс-футболиста «альбиселесты» Диего Марадону с нынешним форвардом команды Лионелем Месси, выступающим за «Барселону».

    «Диего был просто лучшим. Он во всех смыслах символизировал Аргентину. Он харизматичен, талантлив. Месси не может превзойти Марадону. Диего просто управлял стадионом, все внимание было направлено на него.

    Месси – это прозаик, в то время как Марадона был поэтом. У Лионеля нет чего-то фантастического в футбольном плане», – считает Батистута.

    Марадона – чемпион мира, а у Месси такого звания нет.

    Источник: Football Italia

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    24.03.2018 08:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 марта 2018, 20:18

      Что опять за бредни из прошлого? Всякий великий игрок старается как то унизить талант Лео! Это уже какая то закономерность стала! Думаю как раз все это, и доказывает величие Месси!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 16:07

      Спорное утверждение.Каждый по своему хорош,но по технике владения мячом ,лучший пожалуй Месси.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 24 марта 2018, 14:24

      Не убавить, не прибавить.
      Лео - игрок одного клуба, что игра за сборную только подчеркивает. При безусловном таланте чего-то не хватает. Бойцовского характера, как КриРо? Не знаю.
      Это не делает его хуже, он все равно гений мяча. Но - сборную за собой не потащил. А Диего - вытащил. Как любят говорить, всё определяет результат.

      -1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 24 марта 2018, 13:50

      Он обашёл Марадону по забитым голам а это уже достаточно чтоб доказать что он лучше.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 марта 2018, 11:32

      Батистута просто завидует Месси. И гадать даже не надо. У Месси ещё всё впереди, а он уже король и гений футбола. И это уже признано.

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