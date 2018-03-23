Черчесов: «Мы не должны и не хотим плакаться по травмированным игрокам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3) ответил на вопрос о травмированных игроках.

«Плакаться по тем, кого нет, мы не хотим и не должны. Если кого-то нет, мы должны их кем-то заменить. Нужно терпимее относиться к таким вещам. Если разобраться, то мы начинаем строить с нуля. Ну, будем», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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