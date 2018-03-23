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    Черчесов: «Мы не должны и не хотим плакаться по травмированным игрокам»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3) ответил на вопрос о травмированных игроках.

    «Плакаться по тем, кого нет, мы не хотим и не должны. Если кого-то нет, мы должны их кем-то заменить. Нужно терпимее относиться к таким вещам. Если разобраться, то мы начинаем строить с нуля. Ну, будем», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 21:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 23 марта 2018, 23:39

      Да ладно Вам.. Джикии Васина и Фернандеса нет... это три игрока основы..причем все защитники... не говорю про Коки впереди...

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 23 марта 2018, 22:51

      Ну два мудака: один Мудко назначил мудака тренера.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 22:13

      ху.йню сморозил,дурагон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 марта 2018, 22:07

      "Если разобраться,то мы начинаем строить с нуля" Кто будет разбираться? Ты? Только сейчас начинаешь строить? Уходи,а...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 марта 2018, 22:05

      с.у.к.о... так и знал, сослался на травмы убогое кавно,,,

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 23 марта 2018, 21:54

      посмотрим,что будет....но мало хорошего ,судя по всему ,нас ожидает...

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 марта 2018, 21:54

      С какого нуля? Денисов где?подавай в отставку - не мучай нас!

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 марта 2018, 21:46

      С какого на хрен нуля - с минус одиннадцати! Менять надо срочно всех, начиная с самого большого "НУЛЯ"!

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 марта 2018, 21:39

      "Если разобраться, то мы начинаем строить с нуля." Афуенный долгострой. Дело не в игроках, а в ПРОРАБЕ. Не потянул стройку.

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