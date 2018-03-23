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    Пике: «Гвардиола перестал верить в меня перед уходом из «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал об отношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, с которым он знаком по работе в каталонском клубе.

    «В 2012 году казалось, что все разваливается. Я не знаю почему. Возможно, я потерял страх и это снизило мой уровень. Но в любом случае я начал задавать себе вопросы. Сезон продолжался, и Пеп терял веру в меня.

    В первые три сезона у нас были потрясающие отношения, и я все еще чту Гвардиолу как тренера. Но тогда было очень сложное время.

    Он хотел, чтобы его игроки были одержимы футболом 24 часа в сутки, но на том этапе жизни я этого не понимал. Я не принимал той философии. Пеп попросту не доверял мне больше, и критический момент настал, когда он не поставил меня в состав на матч против «Реала».

    Это заставило меня задуматься о жизни», – сказал Пике.

    Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.

    Источник: Skysports

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    23.03.2018 19:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 марта 2018, 08:39

      Были на это причины. Сам по сути подтвердил, что Гвардиола был прав.

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 23 марта 2018, 20:48

      взаимное уважение, как сам Пике говорит, очень важно. Красавчик

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