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    Пике: «В общем чате игроки «Барселоны» и «Реала» говорят о тактике и футбольной философии. Шучу! Мы просто льем дерьмо друг на друга»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как происходит общение в мессенджерах между футболистами каталонской команды и «Реала».

    «Я собираюсь дать вам небольшую инсайдерскую информацию. Всем известно, что у футболистов есть группы в WhatsApp. У меня есть одна, в которой исключительно мои друзья, и еще одна, предназначенная только для моих партнеров по «Барселоне». Но моя любимая группа может вас удивить. Ранее в этом сезоне, когда мы оторвались от «Реала» в таблице на восемь или девять очков, я создал специальный чат некоторых игроков сборной Испании, выступающих за «Реал» и «Барселону».

    Если вы читаете только то, что пишут СМИ, вы думаете, мы ненавидим друг друга. Но на самом деле, мы все здорово ладим. Мы обсуждаем тактику и футбольную философию, и даже книги, которые читаем… Нет, конечно же, я шучу! Все, что мы делаем в этой группе, – льем дерьмо друг на друга и на «Реал» с «Барселоной»!

    Это самое лучшее. Мы словно маленькие дети. И правда в том, что это особенно весело для меня именно сейчас, потому мы набрали на 15 очков больше «Реала» в Примере. Поэтому я очень творчески подхожу к своим ответам. В прошлом сезоне, когда ребята из «Реала» выигрывали все, они чувствовали себя довольно хорошо. Они постоянно говорили дерьмо, когда я видел их на тренировках сборной.

    Слушайте, каждый раз, когда они выигрывали матч в прошлом сезоне, они постили в инстаграме фотографии без маек из раздевалки. Помните это? Они улыбались и сгибали мышцы, как Дуэйн «Скала» Джонсон, и говорили «Hala Madrid», а также публиковали маленькие эмодзи в виде трофеев. В этом сезоне, однако, другая атмосфера. Все их фото в инстаграме выглядят довольно мрачными. «Три очка сегодня. Мы должны продолжать работать усерднее!» Поэтому я пишу им в группе в WhatsApp: «Да ладно, ребята, почему так серьезно?!» Затем я добавляю несколько плачущих и смеющихся эмодзи. Я даже придумал специальное имя для этой группы. Она называется: «Поздравляем», – приводит слова Пике The Players Tribune.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 15:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES 23 марта 2018, 10:43

      тролище!!!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 17:56

      Шутник однако этот Пике.

      1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 22 марта 2018, 17:40

      Тридцатилетние дети, что ещё сказать) (я не опечатался, именно тридцатилетние (30))

      0
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      Рейтинг: +12

      6upckuu 22 марта 2018, 16:42

      Кажется, что в этом общем чате активничает только сам Пике..

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 марта 2018, 16:31

      Как говорил Аркадий Райкин: послал я его, он меня, уже диалог, беседа.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 марта 2018, 16:25

      Ну норм, прикольно же) с такими темпами скоро реал и барса и условный сити будут в одном чате, где реал и барса будут на одной стороне поливать дерьмом сити) а сити их после разного рода побед)

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      Рейтинг: +906

      Football06 22 марта 2018, 16:19

      Ну если это правда что игроки реала прикалывались над Барсой то так и надо делать сегодня они завтра эти а после завтра будете сидеть и слушать как вам такие как Сити или ПСЖ а что еще хуже Спартак будет говорить "ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЁ "

      2
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 22 марта 2018, 16:08

      Все как у нас.

      8
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 22 марта 2018, 15:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Взрослый с виду мужик,а ведёт себя как ребёнок-идиот.........

      -11
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 15:28

      Лучше бы наоборот, дерьма в повседневной жизни и так хватает

      5
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 15:33

      Я думаю, что это все в шутливой форме, уже давно нет такого соперничества за пределами поля, как много лет назад

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