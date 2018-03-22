Пике: «В общем чате игроки «Барселоны» и «Реала» говорят о тактике и футбольной философии. Шучу! Мы просто льем дерьмо друг на друга»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как происходит общение в мессенджерах между футболистами каталонской команды и «Реала».

«Я собираюсь дать вам небольшую инсайдерскую информацию. Всем известно, что у футболистов есть группы в WhatsApp. У меня есть одна, в которой исключительно мои друзья, и еще одна, предназначенная только для моих партнеров по «Барселоне». Но моя любимая группа может вас удивить. Ранее в этом сезоне, когда мы оторвались от «Реала» в таблице на восемь или девять очков, я создал специальный чат некоторых игроков сборной Испании, выступающих за «Реал» и «Барселону».

Если вы читаете только то, что пишут СМИ, вы думаете, мы ненавидим друг друга. Но на самом деле, мы все здорово ладим. Мы обсуждаем тактику и футбольную философию, и даже книги, которые читаем… Нет, конечно же, я шучу! Все, что мы делаем в этой группе, – льем дерьмо друг на друга и на «Реал» с «Барселоной»!

Это самое лучшее. Мы словно маленькие дети. И правда в том, что это особенно весело для меня именно сейчас, потому мы набрали на 15 очков больше «Реала» в Примере. Поэтому я очень творчески подхожу к своим ответам. В прошлом сезоне, когда ребята из «Реала» выигрывали все, они чувствовали себя довольно хорошо. Они постоянно говорили дерьмо, когда я видел их на тренировках сборной.

Слушайте, каждый раз, когда они выигрывали матч в прошлом сезоне, они постили в инстаграме фотографии без маек из раздевалки. Помните это? Они улыбались и сгибали мышцы, как Дуэйн «Скала» Джонсон, и говорили «Hala Madrid», а также публиковали маленькие эмодзи в виде трофеев. В этом сезоне, однако, другая атмосфера. Все их фото в инстаграме выглядят довольно мрачными. «Три очка сегодня. Мы должны продолжать работать усерднее!» Поэтому я пишу им в группе в WhatsApp: «Да ладно, ребята, почему так серьезно?!» Затем я добавляю несколько плачущих и смеющихся эмодзи. Я даже придумал специальное имя для этой группы. Она называется: «Поздравляем», – приводит слова Пике The Players Tribune.