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    «Вест Хэм» наложил пожизненный запрет на пятерых болельщиков на посещение домашних матчей

    «Вест Хэм» пожизненно запретил пятерым болельщикам посещать домашние матчи команды, которые выбежали на поле стадиона во время матча 30-го тура АПЛ с «Бернли» (0:3).

    На некоторых фанатов также был наложен пожизненный запрет за бросание монет и предметов на поле с намерением причинить вред. Одна из брошенных монет попала в совладельца «молотобойцев» Дэвида Салливана, когда болельщики выражали протест руководству перед вип-ложей.

    В клубе заявили, что приняли быстрые и решительные действия после актов жестокого насилия и физической агрессии. Заместитель председателя «Вест Хэма» Каррен Брэди извинилась за события 10 марта, назвав этот день одним из самых болезненных в истории клуба.

    «Мы применяем подход с нулевой терпимостью к любой форме насилия, которая ставит под угрозу благосостояние других людей, и стремимся обеспечить безопасную и комфортную обстановку для всех зрителей», – говорится в заявлении «Вест Хэма».

    Источник: BBC

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    22.03.2018 13:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:25

      правильно что наказали, иногда болельщики просто перегибают.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:55

      Как бы ни было неприятно наказывать своих нерадивых болельщиков,но меры приняты и очень жесткие.

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