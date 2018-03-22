Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агенты сообщили «ПСЖ», что Энрике летом возглавит «Челси». Ранее на приглашении испанца настаивал Неймар

    Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике не будет работать в «ПСЖ».

    Спортивный директор парижан Антеро Энрике планировал летом заменить 47-летним специалистом Унаи Эмери. Однако, по информации источника, ему сообщили, что экс-тренер сине-гранатовых уже договорился с «Челси».

    Агенты проинформировали спортивного директора «ПСЖ», что Энрике достиг согласия с лондонцами. Интересно, что главный тренер синих Антонио Конте ранее был связан с переходом в парижский клуб.

    Напомним, во главе «ПСЖ» Энрике также хочет видеть нападающий команды Неймар, работавший под его руководством в «Барселоне».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2018 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:13

      Как все запутанно.Энрике хочет видеть у себя Энрике ,но Энрике ведет переговоры с Челси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 марта 2018, 12:56

      Неймар в Челси перейдет значит...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha > panmon 22 марта 2018, 22:01

      да и месси тоже)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11