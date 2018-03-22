Агенты сообщили «ПСЖ», что Энрике летом возглавит «Челси». Ранее на приглашении испанца настаивал Неймар

Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике не будет работать в «ПСЖ».

Спортивный директор парижан Антеро Энрике планировал летом заменить 47-летним специалистом Унаи Эмери. Однако, по информации источника, ему сообщили, что экс-тренер сине-гранатовых уже договорился с «Челси».

Агенты проинформировали спортивного директора «ПСЖ», что Энрике достиг согласия с лондонцами. Интересно, что главный тренер синих Антонио Конте ранее был связан с переходом в парижский клуб.

Напомним, во главе «ПСЖ» Энрике также хочет видеть нападающий команды Неймар, работавший под его руководством в «Барселоне».