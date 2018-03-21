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    Фернандес сообщил, что вернется на поле в одном из апрельских матчей ЦСКА

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, восстанавливающийся после травмы задней поверхности правого бедра, сообщил, когда болельщики смогут вновь увидеть его на поле.

    «Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей. Знаю, что их у ЦСКА много, но к какому буду готов, сказать пока не могу. Работаю, чтобы вернуться!» – сказал Фернандес.

    Напомним, 26-летний футболист получил повреждение в матче 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

    В апреле армейцам предстоит провести шесть поединков в чемпионате России, а также две встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

    Источник: Бобсоккер

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    21.03.2018 18:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2229

      river31 22 марта 2018, 15:46

      Поскорее бы, очень не хватает тебя на правом фланге. Самое желательное, это возвращение к матчу с Арсеналом.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 22 марта 2018, 03:08

      Скорейшего выздоровления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2018, 20:10

      Залечивай травму и возвращайся здоровым - на правом фланге без тебя скучно.

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 марта 2018, 19:57

      Работай, Марио. И возвращайся быстрее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2018, 19:06

      Марио, без тебя ЦСКА очень тяжело, выздоравливай скорее. Ждём, тебя.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 марта 2018, 18:59

      может травмы, либо сам снизил к себе требования, но марио сдал, обрусел до уровня условных комбарова и Ко

      4
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 марта 2018, 18:56

      Быстро Марио оклемался.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 18:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Меняй клуб скорее...

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dimon 007 21 марта 2018, 19:08

      Это, что за провокатор?

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > vladimir-7 21 марта 2018, 19:43

      Не провокация, а правда.
      Марио щас отдохнёт, пообщается с людьми и думаю всё будет ок!

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 марта 2018, 18:40

      ЖДЕМ!!!!!

      5
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