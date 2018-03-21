Фернандес сообщил, что вернется на поле в одном из апрельских матчей ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, восстанавливающийся после травмы задней поверхности правого бедра, сообщил, когда болельщики смогут вновь увидеть его на поле.

«Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей. Знаю, что их у ЦСКА много, но к какому буду готов, сказать пока не могу. Работаю, чтобы вернуться!» – сказал Фернандес.

Напомним, 26-летний футболист получил повреждение в матче 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

В апреле армейцам предстоит провести шесть поединков в чемпионате России, а также две встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».