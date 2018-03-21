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  • Фернандес сообщил, что вернется на поле в одном из апрельских матчей ЦСКА

Фернандес сообщил, что вернется на поле в одном из апрельских матчей ЦСКА

21 марта 2018, 18:39
11

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, восстанавливающийся после травмы задней поверхности правого бедра, сообщил, когда болельщики смогут вновь увидеть его на поле.

«Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей. Знаю, что их у ЦСКА много, но к какому буду готов, сказать пока не могу. Работаю, чтобы вернуться!» – сказал Фернандес.

Напомним, 26-летний футболист получил повреждение в матче 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

В апреле армейцам предстоит провести шесть поединков в чемпионате России, а также две встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (11)
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Чикомас
1521646844
ЖДЕМ!!!!!
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Dimon 007
1521647575
Меняй клуб скорее...
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Ахимас Вельде
1521647780
Быстро Марио оклемался.
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Боцман59rus
1521647956
может травмы, либо сам снизил к себе требования, но марио сдал, обрусел до уровня условных комбарова и Ко
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vladimir-7
1521648405
Марио, без тебя ЦСКА очень тяжело, выздоравливай скорее. Ждём, тебя.
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DOCTOR PENALTY
1521651433
Работай, Марио. И возвращайся быстрее.
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Dominator777
1521652251
Залечивай травму и возвращайся здоровым - на правом фланге без тебя скучно.
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directorpg
1521677305
Скорейшего выздоровления!
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river31
1521722768
Поскорее бы, очень не хватает тебя на правом фланге. Самое желательное, это возвращение к матчу с Арсеналом.
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