Селюк: «ЦСКА – настоящий топ-клуб. Думаю, Головину стоит еще поиграть здесь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном уходе из ЦСКА полузащитника Александра Головина.

Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев заявил, что европейские команды не обращались к армейцам по поводу трансфера 21-летнего россиянина.

«Головин – хороший футболист. Приятно следить за его прогрессом. Тут нужно отдать должное профессионализму ЦСКА. Они всегда реализуют потенциал игроков на максимум. Именно поэтому из всех российских клубов они единственные прошли дальше в Лиге Европы. Это настоящий европейский топ-клуб. Браво Гинеру, Бабаеву, Гончаренко.

Думаю, Головину стоит еще поиграть в ЦСКА, если у него будет такая возможность. Если ЦСКА не настроен продавать Головина сейчас, лучше остаться и продолжать прогрессировать», – сказал Селюк.