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    Селюк: «ЦСКА – настоящий топ-клуб. Думаю, Головину стоит еще поиграть здесь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном уходе из ЦСКА полузащитника Александра Головина.

    Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев заявил, что европейские команды не обращались к армейцам по поводу трансфера 21-летнего россиянина.

    «Головин – хороший футболист. Приятно следить за его прогрессом. Тут нужно отдать должное профессионализму ЦСКА. Они всегда реализуют потенциал игроков на максимум. Именно поэтому из всех российских клубов они единственные прошли дальше в Лиге Европы. Это настоящий европейский топ-клуб. Браво Гинеру, Бабаеву, Гончаренко.

    Думаю, Головину стоит еще поиграть в ЦСКА, если у него будет такая возможность. Если ЦСКА не настроен продавать Головина сейчас, лучше остаться и продолжать прогрессировать», – сказал Селюк.

    Источник: ФАН

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    19.03.2018 19:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 марта 2018, 21:32

      При любой возможности нужно уезжать. Уже потолок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 марта 2018, 20:57

      Ахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 19 марта 2018, 20:50

      Нужно валить, вроди недавно Алан еще молодым был и его просматривали скауты МЮ, а тут бац время пролетело и нигде себя не проявил..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 марта 2018, 20:43

      Продайте в Спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 20:09

      Селюк это клоун....
      А у ЦСКА все тор, и Березуцкие и Акинфеев и Дзагоев.... только на сколько я знаю все топ игроки в Европе играют, играли иди пробовали себя....

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 19:56

      Г-н Селюк- обыкновенный провокатор.Пытается внести раздор среди болельщиков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 марта 2018, 19:28

      Браво Гинеру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 марта 2018, 19:26

      Торговец черным деревом все о ценнике думает.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 19 марта 2018, 19:06

      Не тот ли это Селюк, что гундел, что Луис Адриано - ленивое бревно?

      10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Братья Васильевы 19 марта 2018, 20:57

      да тот тот индюк

      1
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