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    Монтелла: «Тренерам также платят за то, чтобы они были козлами отпущения»

    Экс-главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла, возглавляющий ныне «Севилью», рассказал о причинах, по которым у него не получилось в итальянском клубе.

    Специалист принял «россонери» 28 июня 2016 года и по итогам сезона занял с командой шестое место в Серии А. Был уволен 27 ноября 2017 из-за неудовлетворительных результатов.

    «Тренерам, кроме всего прочего, платят за то, чтобы они были козлами отпущения. Я сделал все, что мог, допустив некоторые ошибки. В команду пришли около 10 новых игроков из других чемпионатов, многие из которых не имели международного опыта.

    Кто-то ожидал немедленных результатов, но наши игроки никогда ничего не выигрывали, и поэтому им потребовалось некоторое время для адаптации.

    Я думаю, мы должны были быть более терпеливыми. Я даже сказал это членам совета директоров «Милана». Мы надеялись начать хорошо, поэтому у нас была определенная уверенность», – сказал Монтелла.

    Источник: Football Italia

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    19.03.2018 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 19 марта 2018, 23:43

      ****** физрук всё обосрал, а Гаттузо разгребает

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    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 14:23

      Монтеллу в Зенит.УРААААААААА товарищи.

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