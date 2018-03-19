Монтелла: «Тренерам также платят за то, чтобы они были козлами отпущения»

Экс-главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла, возглавляющий ныне «Севилью», рассказал о причинах, по которым у него не получилось в итальянском клубе.

Специалист принял «россонери» 28 июня 2016 года и по итогам сезона занял с командой шестое место в Серии А. Был уволен 27 ноября 2017 из-за неудовлетворительных результатов.

«Тренерам, кроме всего прочего, платят за то, чтобы они были козлами отпущения. Я сделал все, что мог, допустив некоторые ошибки. В команду пришли около 10 новых игроков из других чемпионатов, многие из которых не имели международного опыта.

Кто-то ожидал немедленных результатов, но наши игроки никогда ничего не выигрывали, и поэтому им потребовалось некоторое время для адаптации.

Я думаю, мы должны были быть более терпеливыми. Я даже сказал это членам совета директоров «Милана». Мы надеялись начать хорошо, поэтому у нас была определенная уверенность», – сказал Монтелла.