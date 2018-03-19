Врач московского «Арарата» спас жизнь пассажиру на борту самолета

У гипертоников часто кризы бывают,ну дали таблетку под язык и криза нет или в/в иньекцию.Зачем рекламировать,любой поможет у кого таблетки.
Доктор и массажисты московского футбольного клуба «Арарат» спасли жизнь одному из пассажиров на борту самолета, направлявшегося в Ереван.
«Во время перелета московского «Арарата» в Ереван с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины», – сообщили в пресс-службе московского клуба.