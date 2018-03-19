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    Врач московского «Арарата» спас жизнь пассажиру на борту самолета

    Доктор и массажисты московского футбольного клуба «Арарат» спасли жизнь одному из пассажиров на борту самолета, направлявшегося в Ереван.

    «Во время перелета московского «Арарата» в Ереван с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2018 08:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 19 марта 2018, 13:23

      У гипертоников часто кризы бывают,ну дали таблетку под язык и криза нет или в/в иньекцию.Зачем рекламировать,любой поможет у кого таблетки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 марта 2018, 12:11

      ..это их долг.. А вообще молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:57

      молодцы, профи своего дела!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 марта 2018, 10:02

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 19 марта 2018, 08:37

      Честно следовали клятве Гиппократа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 19 марта 2018, 08:13

      В нужном месте ,в нужное время!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 марта 2018, 08:09

      Но что тут сказать, красавчики просто!!!

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