Зидан признал зависимость «Реала» от Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил особый вклад нападающего Криштиану Роналду в игру своей команды. Напомним, что португалец забил четыре гола в матче 29-го тура испанской Примеры против «Жироны» (6:3).

«Роналду очень важен для «Реала», он добавляет команде энергии. Он великолепен, просто невероятен на тренировках! Но отмечу и всех его партнеров, которые здорово ему помогают. Ведь голы забивает вся команда.

Наша удачная серия складывается из всего понемногу. Но прежде всего – это доверие. Мы снова обрели уверенность. Ну и, конечно, Криштиану. Когда он в порядке, то и команда в порядке», – заявил Зидан.