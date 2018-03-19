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    Зидан признал зависимость «Реала» от Роналду

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил особый вклад нападающего Криштиану Роналду в игру своей команды. Напомним, что португалец забил четыре гола в матче 29-го тура испанской Примеры против «Жироны» (6:3).

    «Роналду очень важен для «Реала», он добавляет команде энергии. Он великолепен, просто невероятен на тренировках! Но отмечу и всех его партнеров, которые здорово ему помогают. Ведь голы забивает вся команда.

    Наша удачная серия складывается из всего понемногу. Но прежде всего – это доверие. Мы снова обрели уверенность. Ну и, конечно, Криштиану. Когда он в порядке, то и команда в порядке», – заявил Зидан.

    Источник: Marca

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    19.03.2018 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 марта 2018, 09:14

      Эт не справедливо... роналду нахлебник пустые ворота забивать и выводит один на один... у реала молодеж хорош... кросс модрич так же

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