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    Маротта: «Зачем Аллегри уходить в «ПСЖ», ведь он тренирует один из лучших клубов в мире»

    Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Масимиллиано Аллегри в «ПСЖ».

    «У него многолетний контракт с «Ювентусом». Более того, у него хорошие отношения с клубом и руководством. Он уже в «Ювентусе» – одном из лучших клубов в мире, поэтому ему не нужно уходить никуда.

    «Ювентус» всегда был одной из лучших команд Европы, думаю, это в ДНК клуба и передается тренеру и игрокам. Мы продолжаем бороться, как делали это год назад или два года назад», – сказал Маротта.

    Ранее сообщалось, что Аллегри также может возглавить лондонский «Арсенал».

    Источник: Football Italia

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    18.03.2018 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 марта 2018, 11:37

      утка

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