Ройс получил травму и не был вызван в сборную Германии на матчи с Испанией и Бразилией

Опубликован список игроков, вызванных в сборную Германии для подготовки к товарищеским матчам против команд Испании и Бразилии. В него вошли 26 игроков.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Кевин Трапп («ПСЖ»)

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – «Бавария»), Йонас Хектор («Кельн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Марвин Платтенхардт («Герта»);

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Юлиан Брандт («Байер»), Леон Горетцка («Шальке»);

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Сандро Вагнер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия» М).

Отметим, что полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс не вызван в сборную из-за травмы. Он получил растяжение паховых мышц в матче 1/8 Лиги Европы против «Зальцбурга» в четверг, и тренерский штаб сборной решил не рисковать игроком, оставив его вне заявки.

Сборная Германии проведет матчи с командами Испании и Бразилии 23 и 27 марта соответственно.