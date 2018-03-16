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    Ройс получил травму и не был вызван в сборную Германии на матчи с Испанией и Бразилией

    Опубликован список игроков, вызванных в сборную Германии для подготовки к товарищеским матчам против команд Испании и Бразилии. В него вошли 26 игроков.

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Кевин Трапп («ПСЖ»)

    Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – «Бавария»), Йонас Хектор («Кельн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Марвин Платтенхардт («Герта»);

    Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Юлиан Брандт («Байер»), Леон Горетцка («Шальке»);

    Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Сандро Вагнер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия» М).

    Отметим, что полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс не вызван в сборную из-за травмы. Он получил растяжение паховых мышц в матче 1/8 Лиги Европы против «Зальцбурга» в четверг, и тренерский штаб сборной решил не рисковать игроком, оставив его вне заявки.

    Сборная Германии проведет матчи с командами Испании и Бразилии 23 и 27 марта соответственно.

    Источник: Бундеслига

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    16.03.2018 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 10:55

      вот ведь не везет ему с травмами, очень жаль классный игрок ведь. здоровья!

      2
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 16 марта 2018, 23:47

      пора хрусталю завязывать

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 21:28

      опять? он же толкьо недавно вроде выздоровел.

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