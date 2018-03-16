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    Гончаренко: «Самым грозным вариантом был «Атлетико». «Арсенал» – тоже топ-клуб, будет интересно с ними играть»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы. Армейцам предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».

    «Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с «Манчестер Юнайтед», теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.

    На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» – тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.

    Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.

    Еще одна занятная деталь – снова встретимся с Генрихом Мхитаряном, который уже играл против нас в составе «Манчестер Юнайтед». Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждет захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом», ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача – подойти в хорошем состоянии к этим матчам», – сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.03.2018 16:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 16 марта 2018, 21:29

      Если Гончаренко снова не намудрит с тактикой, как в первом матче с "Лионом", то шансы есть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 16 марта 2018, 19:33

      Удачи лошадки , надеемся на вас , жаль все остальные вылетели )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 19:03

      вы уж постарайтесь так же как вчера. будем болеть за вас, удачи!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      Burtaze 16 марта 2018, 19:00

      да ладно...перед ЦСКой все склоняются....и спартаки... и атлетики...и лионы....

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:37

      Не самый плохой вариант .Удачи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 16 марта 2018, 18:25

      Армейцы,мужики!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 марта 2018, 18:06

      кароче, гончар дело толкует!...шансы писят на писят! ара будет подыгрывать, я порешал с генрихом, он в доле

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 марта 2018, 17:54

      Удачи!!! Болеть будет вся страна!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 марта 2018, 17:30

      Были бы все здоровы !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 16 марта 2018, 16:40

      Самое интересное это то что Акинфееев однажды начал свою всем известную серию в лч именно после матча с Арсеналом (когда последний раз сыграл там на ноль)..
      Будет ли заход на новую серию? Даешь 50 голов пропущенных в лч!
      фанаты цска это шутка если что, я думаю вы будете только рады если Игаарь сыграет на 0 с лондонцами

      -1
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