Гончаренко: «Самым грозным вариантом был «Атлетико». «Арсенал» – тоже топ-клуб, будет интересно с ними играть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы. Армейцам предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».

«Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с «Манчестер Юнайтед», теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.

На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» – тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.

Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.

Еще одна занятная деталь – снова встретимся с Генрихом Мхитаряном, который уже играл против нас в составе «Манчестер Юнайтед». Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждет захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом», ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача – подойти в хорошем состоянии к этим матчам», – сказал Гончаренко.