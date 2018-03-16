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  • Гончаренко: «Самым грозным вариантом был «Атлетико». «Арсенал» – тоже топ-клуб, будет интересно с ними играть»

Гончаренко: «Самым грозным вариантом был «Атлетико». «Арсенал» – тоже топ-клуб, будет интересно с ними играть»

16 марта 2018, 16:10
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы. Армейцам предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».

«Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с «Манчестер Юнайтед», теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.

На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» – тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.

Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.

Еще одна занятная деталь – снова встретимся с Генрихом Мхитаряном, который уже играл против нас в составе «Манчестер Юнайтед». Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждет захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом», ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача – подойти в хорошем состоянии к этим матчам», – сказал Гончаренко.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Арсенал Атлетико Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1521206458
Для болельщиков и клуба - это выступление команды в еурокубках, для игроков - это ярмарка, на которой каждый покажет свои зубы, а для страны - это показатель возможностей и престиж!!! Есть за что костьми ложиться!!!!!!!!!!!
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Аид666
1521206513
дома еще сыграйте как на выезде и будет отлично!) Хорошей игры! Вопреки всему можно пройти
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Гуус
1521207636
Самое интересное это то что Акинфееев однажды начал свою всем известную серию в лч именно после матча с Арсеналом (когда последний раз сыграл там на ноль).. Будет ли заход на новую серию? Даешь 50 голов пропущенных в лч! фанаты цска это шутка если что, я думаю вы будете только рады если Игаарь сыграет на 0 с лондонцами
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dok66
1521210604
Были бы все здоровы !
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пряник929
1521212084
Удачи!!! Болеть будет вся страна!!!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1521212780
кароче, гончар дело толкует!...шансы писят на писят! ара будет подыгрывать, я порешал с генрихом, он в доле
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zigbert
1521214673
Не самый плохой вариант .Удачи.
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Burtaze
1521216041
да ладно...перед ЦСКой все склоняются....и спартаки... и атлетики...и лионы....
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OfaZavr
1521216193
вы уж постарайтесь так же как вчера. будем болеть за вас, удачи!
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maratagliulin
1521224955
Если Гончаренко снова не намудрит с тактикой, как в первом матче с "Лионом", то шансы есть
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