«Барселона» точнее всех била по воротам в 1/8 финала ЛЧ

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

Каталонский клуб продемонстрировал на данной стадии турнира лучшую точность ударов, сообщает InStat. «Барселона» добилась показателя по ударам в створ ворот в 63%. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (58%), на третьем – «Рома» (50%).

Реже всех попадали в створ игроки «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (23% и 24% соответственно).