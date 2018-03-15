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    Конте: «Исход противостояния решил Месси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). По мнению специалиста, его команда не сумела выйти в следующую стадию турнира из-за форварда каталонцев Лионеля Месси.

    «Исход двух матчей решил Лионель Месси. Он лучший игрок мира. Супер-топ, который забивает каждый год по 60 мячей.

    «Челси» не повезло. Четыре раза за две игры мы попали в штангу.

    Я доволен отношением своих игроков к делу. Ни о чем не жалею. Сегодня парни отдали на поле все силы», – заявил Конте.

    Источник: BBC

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    15.03.2018 01:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 марта 2018, 09:39

      Исход решила дырка Куртуа!!!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 марта 2018, 04:13

      Исход противостояния решила вся команда)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 15 марта 2018, 02:07

      Не согласен, не Месси, а Куртуа...этот буратино закопал команду

      2
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > тигрик 15 марта 2018, 09:36

      да, первый гол на его совести абсолютно

      0
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