Конте: «Исход противостояния решил Месси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). По мнению специалиста, его команда не сумела выйти в следующую стадию турнира из-за форварда каталонцев Лионеля Месси.

«Исход двух матчей решил Лионель Месси. Он лучший игрок мира. Супер-топ, который забивает каждый год по 60 мячей.

«Челси» не повезло. Четыре раза за две игры мы попали в штангу.

Я доволен отношением своих игроков к делу. Ни о чем не жалею. Сегодня парни отдали на поле все силы», – заявил Конте.