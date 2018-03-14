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    Слуцкий – о работе в «Халл Сити»: «Был показан чуть ли не максимально возможный результат»

    Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о своей работе в английском клубе.

    Напомним, что российский специалист был отправлен в отставку спустя несколько месяцев после своего назначения из-за плохих результатов команды.

    – Спустя время, как вы оцениваете свою работу в «Халле»?

    – Сверхпозитивно и сверхинтересно. Эта работа меня невероятно сильно обогатила. Повторюсь, в той ситуации, которая была, результат был показан чуть ли не максимально возможный. Может быть, этот период в спортивном плане нельзя назвать сверхуспешным, хотя не стоит напоминать, как все происходило и что этому сопутствовало. Но и об этом можно поспорить. В то же время если говорить о личном опыте и тренерском развитии, то это был невероятно важный период в моей жизни и карьере.

    – В ситуации с «Халлом» вы не чувствуете себя обманутым? Все-таки, когда вы приходили, ожидания были иными.

    – Я не хотел бы комментировать, что и как происходило в «Халле», потому что очень благодарен руководству клуба за возможность поработать там. Я безмерно благодарен болельщикам, которые оказывали и до сих пор оказывают мне потрясающую поддержку. И я очень благодарен всем игрокам, тренерскому штабу и обслуживающему персоналу за сверхпрофессиональную работу, которая комплексно меня обогатила. Со многими из этих людей мы продолжаем активное и очень интересное общение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2018 01:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 марта 2018, 05:13

      Леня от скромности не умрет...)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 марта 2018, 05:00

      Эта работа меня невероятно сильно обогатила.-Вот ключевые слова ОБОГАТИЛА.Хватит иностранцам разводить росс.клубы на деньги , пора и Нашим тренерам идти в Европу по таким же тропинкам

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