Слуцкий – о работе в «Халл Сити»: «Был показан чуть ли не максимально возможный результат»

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о своей работе в английском клубе.

Напомним, что российский специалист был отправлен в отставку спустя несколько месяцев после своего назначения из-за плохих результатов команды.

– Спустя время, как вы оцениваете свою работу в «Халле»?

– Сверхпозитивно и сверхинтересно. Эта работа меня невероятно сильно обогатила. Повторюсь, в той ситуации, которая была, результат был показан чуть ли не максимально возможный. Может быть, этот период в спортивном плане нельзя назвать сверхуспешным, хотя не стоит напоминать, как все происходило и что этому сопутствовало. Но и об этом можно поспорить. В то же время если говорить о личном опыте и тренерском развитии, то это был невероятно важный период в моей жизни и карьере.

– В ситуации с «Халлом» вы не чувствуете себя обманутым? Все-таки, когда вы приходили, ожидания были иными.

– Я не хотел бы комментировать, что и как происходило в «Халле», потому что очень благодарен руководству клуба за возможность поработать там. Я безмерно благодарен болельщикам, которые оказывали и до сих пор оказывают мне потрясающую поддержку. И я очень благодарен всем игрокам, тренерскому штабу и обслуживающему персоналу за сверхпрофессиональную работу, которая комплексно меня обогатила. Со многими из этих людей мы продолжаем активное и очень интересное общение.