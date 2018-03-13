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  • Кан: «Успех России на ЧМ будет зависеть от матча с Саудовской Аравией»

Кан: «Успех России на ЧМ будет зависеть от матча с Саудовской Аравией»

13 марта 2018, 07:06
9

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан считает, что шансы на выход из группы на предстоящем чемпионате мира-2018 для сборной России будут зависеть от результата первого матча турнира – со сборной Саудовской Аравии.

«Я не являюсь экспертом по сборной России, но видел результаты последних лет. Им необходимо собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на домашнем чемпионате.

Очень многое зависит от первой игры против сборной Саудовской Аравии. Это будет матч открытия турнира, за которым будет наблюдать весь мир. Игра точно получится тяжелой для обеих команд.

Команда Саудовской Аравии под руководством Хуана Антонио Пицци также имеет хорошие шансы на выход из группы. Пицци очень опытный тренер, который может хорошо выстроить тактику игры.

Так что это важнейший матч для вас. Он однозначно не станет для сборной России легким», – сказал Кан.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Кан Оливер
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1520914189
Я не являюсь экспертом по сборной России-сказал Кан. Конечно,нельзя быть экспертом нашей страны,ведь по нашей Сборной только Бубнов эксперт и всё
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AZ
1520914364
Это наверное единственный наш успех будет
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shinnik
1520919114
Успех России на ЧМ будет зависеть от18.03.18..КАНем в лету...
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FanatSerj
1520926561
Важнее матч с Египтом будет, если уж Саудовскую не обыгрывать, то хрен там вообще рассчитывать на выход.
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zigbert
1520935548
Все игры важны,но впервой лучше победить.
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Обер-КанцлерЪ
1521034056
Объективный расклад в нашей группе такой: Уругвай - 3 победы, 9 очков, 1 место. Саудовская Аравия - 3 поражения, 0 очков, последнее место. Россия и Египет - по поражению от Уругвая, ничья между собой, по победе над СА, тоесть равенство очков. Кан прав, кто больше набьёт голов Саудовской Аравии из России и Египта - тот скорее всего и пройдёт в плей-офф, так что игра с СА действительно решающая для наших. Другое дело, что тогда, по словам Кана, успехом для сборной России будет сам по себе выход в плей-офф. И это к сожалению тоже объективно.
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