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    Кан: «Успех России на ЧМ будет зависеть от матча с Саудовской Аравией»

    Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан считает, что шансы на выход из группы на предстоящем чемпионате мира-2018 для сборной России будут зависеть от результата первого матча турнира – со сборной Саудовской Аравии.

    «Я не являюсь экспертом по сборной России, но видел результаты последних лет. Им необходимо собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на домашнем чемпионате.

    Очень многое зависит от первой игры против сборной Саудовской Аравии. Это будет матч открытия турнира, за которым будет наблюдать весь мир. Игра точно получится тяжелой для обеих команд.

    Команда Саудовской Аравии под руководством Хуана Антонио Пицци также имеет хорошие шансы на выход из группы. Пицци очень опытный тренер, который может хорошо выстроить тактику игры.

    Так что это важнейший матч для вас. Он однозначно не станет для сборной России легким», – сказал Кан.

    Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня.

    Источник: Известия

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    13.03.2018 07:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2018, 16:27

      Объективный расклад в нашей группе такой:

      Уругвай - 3 победы, 9 очков, 1 место.
      Саудовская Аравия - 3 поражения, 0 очков, последнее место.
      Россия и Египет - по поражению от Уругвая, ничья между собой, по победе над СА, тоесть равенство очков.

      Кан прав, кто больше набьёт голов Саудовской Аравии из России и Египта - тот скорее всего и пройдёт в плей-офф, так что игра с СА действительно решающая для наших.

      Другое дело, что тогда, по словам Кана, успехом для сборной России будет сам по себе выход в плей-офф. И это к сожалению тоже объективно.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:05

      Все игры важны,но впервой лучше победить.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 марта 2018, 10:36

      Важнее матч с Египтом будет, если уж Саудовскую не обыгрывать, то хрен там вообще рассчитывать на выход.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2018, 08:31

      Успех России на ЧМ будет зависеть от18.03.18..КАНем в лету...

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 13 марта 2018, 07:12

      Это наверное единственный наш успех будет

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > AZ 13 марта 2018, 08:22

      где то наверное ты прав, но мне думается что нашу сборную можно будет вытянуть из группы а дальше сам господ только может знать.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > AZ 13 марта 2018, 09:17

      Ты имеешь в виду ничейку с СА?)))

      2
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > la verdad 16 марта 2018, 17:43

      точно!!!!! ты прав.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 07:09

      Я не являюсь экспертом по сборной России-сказал Кан.
      Конечно,нельзя быть экспертом нашей страны,ведь по нашей Сборной только Бубнов эксперт и всё

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