Кан: «Успех России на ЧМ будет зависеть от матча с Саудовской Аравией»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан считает, что шансы на выход из группы на предстоящем чемпионате мира-2018 для сборной России будут зависеть от результата первого матча турнира – со сборной Саудовской Аравии.

«Я не являюсь экспертом по сборной России, но видел результаты последних лет. Им необходимо собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на домашнем чемпионате.

Очень многое зависит от первой игры против сборной Саудовской Аравии. Это будет матч открытия турнира, за которым будет наблюдать весь мир. Игра точно получится тяжелой для обеих команд.

Команда Саудовской Аравии под руководством Хуана Антонио Пицци также имеет хорошие шансы на выход из группы. Пицци очень опытный тренер, который может хорошо выстроить тактику игры.

Так что это важнейший матч для вас. Он однозначно не станет для сборной России легким», – сказал Кан.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня.