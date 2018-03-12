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    Слуцкий не ждет много голов в матче «МЮ» с «Севильей»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле будет принимать «Севилью».

    «Счет 0:0 вроде как за «Манчестер». На самом деле, тактически игра будет сложной. «МЮ» не станет раскрываться, будет ждать ошибки. Посмотрим, как построит игру «Севилья».

    Но я предполагаю матч с небольшим количеством голов, если они вообще будут, и неоднозначный для прогнозов», – считает Слуцкий.

    Напомним, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» состоится во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    12.03.2018 09:04
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 12 марта 2018, 10:37

      Очередной раз обосрался бегемот.

      -2
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