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    Эмери: «Помимо Лиги чемпионов есть и другие цели»

    Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери дал понять, что не стоит сильно расстраиваться из-за вылета команды из Лиги чемпионов. На текущей неделе, напомним, парижане уступили мадридскому «Реалу» и в ответном матче.

    «Лига чемпионов – турнир важный, но есть и другие важные цели. Я очень переживаю за клуб и команду. За два с половиной месяца до конца сезона мы можем сделать многое. Сейчас думаем только о ближайшем матче», – сказал тренер GFFN.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Эмери летом покинет команду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 08:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 10 марта 2018, 10:30

      Сам себя обмануть пытается))

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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 марта 2018, 09:30

      Лукавит.

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