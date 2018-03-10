Эмери: «Помимо Лиги чемпионов есть и другие цели»

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери дал понять, что не стоит сильно расстраиваться из-за вылета команды из Лиги чемпионов. На текущей неделе, напомним, парижане уступили мадридскому «Реалу» и в ответном матче.

«Лига чемпионов – турнир важный, но есть и другие важные цели. Я очень переживаю за клуб и команду. За два с половиной месяца до конца сезона мы можем сделать многое. Сейчас думаем только о ближайшем матче», – сказал тренер GFFN.

Ранее «Бомбардир» писал, что Эмери летом покинет команду.