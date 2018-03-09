Моуринью: «Я считаю Лукаку своим сержантом? Он один из тех, на кого можно положиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего Ромелу Лукаку. Ранее Лукаку сказал, что он является сержантом для Моуринью.

«Он важен для меня. Он один из тех, на кого я могу положиться. Мне нравится его характер и то, как он работает.

Против «Кристал Пэлас» после третьего забитого мяча я сказал ему сыграть центрального защитника. Когда я говорю нападающему «иди туда и сделай это», он становится сержантом для меня. Ему можно доверять, у него потрясающее отношения к работе.

Я много раз говорил, что важны не голы, которые забивает Ромелу, а его отношение. Он привносит в команду нужный дух», – сказал Моуринью.

Завтра «МЮ» проведет домашний матч 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Начало встречи в 15:30 по московскому времени.