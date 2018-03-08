Лукаку: «Думаю, Моуринью считает меня своим сержантом на поле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о своей роли в команде и поделился мнением о главном тренере «МЮ» Жозе Моуринью.

«Думаю, тренер считает меня своим сержантом на поле. И это странно для нападающего, потому что обычно ими становятся полузащитники. Я много работал и благодарен ему. Но в конце концов я нападающий и должен забивать голы. Моуринью хорош. Думаю, он понимает, что у меня психология военного.

Я много работаю на команду, и он знает, что может рассчитывать на меня когда угодно. Я всегда буду ставить команду на первое место и сказал ему об этом», – сказал Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка в 29 турах.