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    Лукаку: «Думаю, Моуринью считает меня своим сержантом на поле»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о своей роли в команде и поделился мнением о главном тренере «МЮ» Жозе Моуринью.

    «Думаю, тренер считает меня своим сержантом на поле. И это странно для нападающего, потому что обычно ими становятся полузащитники. Я много работал и благодарен ему. Но в конце концов я нападающий и должен забивать голы. Моуринью хорош. Думаю, он понимает, что у меня психология военного.

    Я много работаю на команду, и он знает, что может рассчитывать на меня когда угодно. Я всегда буду ставить команду на первое место и сказал ему об этом», – сказал Лукаку.

    «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка в 29 турах.

    Источник: Skysports

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    08.03.2018 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 марта 2018, 22:18

      Никакого расизма - этот негр просто тупой.

      1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 8 марта 2018, 21:39

      Действительно, Лукаку вносит хороший вклад в команду. Хоть и не так много забивает.)))

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 марта 2018, 20:59

      Ефрейтором

      0
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