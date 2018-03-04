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    РФПЛ. «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»

    В матче 21-го тура чемпионата России «Арсенал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил хавбек хозяев Горан Чаушич.

    Тульский клуб с 28-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице, «Ахмат» с 26-ю очками находится строчкой ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чаушич, 90+2.

    «Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Хагуш, 72), Чаушич, Маига (Джорджевич, 45+3), Дзюба, Кангва.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мохаммади, Анхель (Родолфо, 36), Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Жаба, 71), Балай (Бацуев, 83).

    Предупреждения: Хагуш, 80; Григалава, 90+5; Дзюба, 90+5; Чаушич, 90+6 – Семенов, 90+4.

    Удаление: нет – Родолфо, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 21:02
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2018, 09:44

      У Арсенала Т. и Уфы, после 21 тура, одинаковое количество очков, по 28 и
      количество забитых и пропущенных тоже одинаковое, но у Арсенала побед
      больше, а он в турнирной таблице находится ниже, чем Уфа. Почему?

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 5 марта 2018, 12:13

      иванова н.хуй.
      .овно, отбросить мяч на может получая миллионы зарплаты.... позор

      1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 5 марта 2018, 12:11

      слив...
      когда в россии будут честно играть??????

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 5 марта 2018, 00:09

      Скорее ничья. победой это трудно назвать, но 3 очка в копилку Арсенала.

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 5 марта 2018, 00:08

      Тут кто-то чему-то удивляется? Я понять не могу!)) Арсенал с победой! Другой вопрос если бы так забили Ахмат, большинство комментов были бы- вот КРЫСЫ! Но так как забил Арсенал-молодцы сыграли до конца!)) Ничего ещё игры впереди и в схожей ситуации посмотрим как вонять будут по другому, что интересно именно те, кто пишет что всё по было по футбольным понятиям!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 22:26

      Дзюба помог!

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 4 марта 2018, 21:47

      Пропущено: удаление Родолфо и желтые карточки Ахмата. В целом игра была с позиционным преимуществом Арсенала и острыми контратаками Ахмата. Погодные условия не позволяли выжать максимум футбола. Высок риск травм. У Арсенала из-за травмы покинул поле Хабиб Майга. Кто у Ахмата останется живым после такого матча не известно. По нападению Арсенала скажу, что Джоржевич имел хорошие возможности для того, чтобы забить гол, но мяч у него, как от бревна отскакивал. Дзюбе никто так и не дал сыграть... Защита Ахмата не дремала... По последнему эпизоду сказать можно, что было два варианта: 1. Свистка не было - не нужно было останавливаться Ахмату. 2. Арсенал мог остановить игру, но не остановил... Это его право на выбор. Он играл на победу. Да и была такая же ситуация в середине второго тайма, когда кто-то из игроков Ахмата лежал на поле, но судья свисток не давал, по причине игрового эпизода... Можно думать за судью, который видит, что осталось меньше двух минут и Ахмат стремится убить время... Но нарушения не было и он не остановил игру... Хотя думать за других неблагодарное дело... Ахмату и другим урок - пока свистка судьи нет, останавливаться нельзя...

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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 марта 2018, 21:25

      Туляков с победой!
      Ахмат - не унывать, такая досадная случайность может случится с любым.
      Игра была абсолютно равная.
      Дзюба - ... даже обсуждать не буду.
      Тулу ещё раз с победой.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > maygli 4 марта 2018, 21:26

      Какая досада???

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Alimpasha 6 марта 2018, 01:03

      А тебе что????Разве национальностью определяются фанаты???

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Alimpasha 6 марта 2018, 11:12

      Я рад за Рубин,что у него есть такой фанат!!!насчет неприязни к вашему клубу.Ее не было,но после последней игры между ЦСКА и Ахматом.она появилась!!!

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 марта 2018, 21:25

      Я та думал дзюба хоть тут заиграет.Пряники и без него мяч нормально пинают.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 21:18

      С заслуженной победой,"канониры".Опустили Тере.....стоп,Ахмат!!!

      -3
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин > Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 21:23

      Арс позорища но мы еще покажем вам игры и наш характер..

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Мехдин 4 марта 2018, 21:26

      Вы сегодня показали)))

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