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РФПЛ. «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»

4 марта 2018, 21:02
31

В матче 21-го тура чемпионата России «Арсенал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил хавбек хозяев Горан Чаушич.

Тульский клуб с 28-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице, «Ахмат» с 26-ю очками находится строчкой ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 90+2.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Хагуш, 72), Чаушич, Маига (Джорджевич, 45+3), Дзюба, Кангва.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мохаммади, Анхель (Родолфо, 36), Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Жаба, 71), Балай (Бацуев, 83).

Предупреждения: Хагуш, 80; Григалава, 90+5; Дзюба, 90+5; Чаушич, 90+6 – Семенов, 90+4.

Удаление: нет – Родолфо, 90+5.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат
Комментарии (31)
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x-x-x-x-x
1520186882
Позорная победа туляков и тупое поведение Иванова. К тому же всей командой нужно было остановиться. Забили бы без сопротивлений и этим показали бы свою подлость во всей красе
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пряник929
1520187155
Играть надо до конца, джентельмены.... судья дает команды и свистит...
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DenArsenal
1520187465
никто в разгар атаки не остановился бы.+3 и хоть обобсуждайтесь
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Татарин за ЦСКА
1520187524
С заслуженной победой,"канониры".Опустили Тере.....стоп,Ахмат!!!
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maygli
1520187921
Туляков с победой! Ахмат - не унывать, такая досадная случайность может случится с любым. Игра была абсолютно равная. Дзюба - ... даже обсуждать не буду. Тулу ещё раз с победой.
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Eds
1520189242
Пропущено: удаление Родолфо и желтые карточки Ахмата. В целом игра была с позиционным преимуществом Арсенала и острыми контратаками Ахмата. Погодные условия не позволяли выжать максимум футбола. Высок риск травм. У Арсенала из-за травмы покинул поле Хабиб Майга. Кто у Ахмата останется живым после такого матча не известно. По нападению Арсенала скажу, что Джоржевич имел хорошие возможности для того, чтобы забить гол, но мяч у него, как от бревна отскакивал. Дзюбе никто так и не дал сыграть... Защита Ахмата не дремала... По последнему эпизоду сказать можно, что было два варианта: 1. Свистка не было - не нужно было останавливаться Ахмату. 2. Арсенал мог остановить игру, но не остановил... Это его право на выбор. Он играл на победу. Да и была такая же ситуация в середине второго тайма, когда кто-то из игроков Ахмата лежал на поле, но судья свисток не давал, по причине игрового эпизода... Можно думать за судью, который видит, что осталось меньше двух минут и Ахмат стремится убить время... Но нарушения не было и он не остановил игру... Хотя думать за других неблагодарное дело... Ахмату и другим урок - пока свистка судьи нет, останавливаться нельзя...
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VVM1964
1520189348
Туляки продолжают " сезон - сюрприз " .
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prezent2017
1520191578
Дзюба помог!
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МасСуд
1520241101
слив... когда в россии будут честно играть??????
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МасСуд
1520241225
иванова н.хуй. .овно, отбросить мяч на может получая миллионы зарплаты.... позор
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