РФПЛ. «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»

В матче 21-го тура чемпионата России «Арсенал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил хавбек хозяев Горан Чаушич.

Тульский клуб с 28-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице, «Ахмат» с 26-ю очками находится строчкой ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 90+2.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Хагуш, 72), Чаушич, Маига (Джорджевич, 45+3), Дзюба, Кангва.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мохаммади, Анхель (Родолфо, 36), Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Жаба, 71), Балай (Бацуев, 83).

Предупреждения: Хагуш, 80; Григалава, 90+5; Дзюба, 90+5; Чаушич, 90+6 – Семенов, 90+4.

Удаление: нет – Родолфо, 90+5.

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