Зидан считает, что борьба за победу в Примере еще не окончена

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате.

«Вам кажется, что борьба уже закончена, но в футболе каждый матч важен. Мы будем бороться до последнего. Это сложно, но это возможно. Я остаюсь оптимистом до конца.

Мы злимся из-за поражения от «Эспаньола», особенно после ничьей «Барселоны» с «Лас-Пальмасом». Мы должны быть сконцентрированы до последней минуты», – сказал Зидан.

«Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 51 очко в 26 турах. У лидера чемпионата «Барселоны» 66 очков.