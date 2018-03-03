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  • Зидан считает, что борьба за победу в Примере еще не окончена

Зидан считает, что борьба за победу в Примере еще не окончена

3 марта 2018, 01:21
7

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате.

«Вам кажется, что борьба уже закончена, но в футболе каждый матч важен. Мы будем бороться до последнего. Это сложно, но это возможно. Я остаюсь оптимистом до конца.

Мы злимся из-за поражения от «Эспаньола», особенно после ничьей «Барселоны» с «Лас-Пальмасом». Мы должны быть сконцентрированы до последней минуты», – сказал Зидан.

«Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 51 очко в 26 турах. У лидера чемпионата «Барселоны» 66 очков.

Источник: Skysports
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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Football06
1520029916
Ну да Барсе надо из 12 матчей проиграть 5 и в том числе Реалу и пропустить от Реала не менее 3 голов, или же сыграть вничьи 8 раз что приведет к катастрофе., думаю скорее Атлетико станет Чемпионами чем РЕАЛ ВТОРЫМ
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ДСА
1520047674
Реал лишний в борьбе за 1 место
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Александр ЗА
1520059239
Да
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Maxi_7
1520068456
Конечно Зидан обязан говорить такое, а что вы ждете, что он скажет: " Все парни, у нас никаких шансов, дальше играем спустя рукава и как получится"? Он прав, борьба еще не окончена. вот только главным соперником Барсы будет другой мадридский клуб...
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DeStar
1520073966
Барса просто дразнит) после потери очков реалом барса тоже теряет но чуть меньше)))) чтобы потом реал понимал "ай я яй, могли же в этом туре сократить пару очков") но нет) борьба еще до НГ была окончена. Реал даже сложно назвать борцом за второе место, но это вот еще реальный вариант, хотя с тем успехом что реал проиграл жироне, бетису, вильке, эспаньолу и прочим довольно слабым командам, то это смешно)
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zigbert
1520151906
А что ему остается делать?Хоть как то взбодрить коллектив.
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Sterh
1520163668
Он имел в виду, что Атлетико может побороться)
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