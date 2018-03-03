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    Зидан считает, что борьба за победу в Примере еще не окончена

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате.

    «Вам кажется, что борьба уже закончена, но в футболе каждый матч важен. Мы будем бороться до последнего. Это сложно, но это возможно. Я остаюсь оптимистом до конца.

    Мы злимся из-за поражения от «Эспаньола», особенно после ничьей «Барселоны» с «Лас-Пальмасом». Мы должны быть сконцентрированы до последней минуты», – сказал Зидан.

    «Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 51 очко в 26 турах. У лидера чемпионата «Барселоны» 66 очков.

    Источник: Skysports

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    03.03.2018 01:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Sterh 4 марта 2018, 14:41

      Он имел в виду, что Атлетико может побороться)

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:25

      А что ему остается делать?Хоть как то взбодрить коллектив.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 марта 2018, 13:46

      Барса просто дразнит) после потери очков реалом барса тоже теряет но чуть меньше)))) чтобы потом реал понимал "ай я яй, могли же в этом туре сократить пару очков") но нет) борьба еще до НГ была окончена. Реал даже сложно назвать борцом за второе место, но это вот еще реальный вариант, хотя с тем успехом что реал проиграл жироне, бетису, вильке, эспаньолу и прочим довольно слабым командам, то это смешно)

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 3 марта 2018, 12:14

      Конечно Зидан обязан говорить такое, а что вы ждете, что он скажет: " Все парни, у нас никаких шансов, дальше играем спустя рукава и как получится"? Он прав, борьба еще не окончена. вот только главным соперником Барсы будет другой мадридский клуб...

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 марта 2018, 09:40

      Да

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 марта 2018, 06:27

      Реал лишний в борьбе за 1 место

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 3 марта 2018, 01:31

      Ну да Барсе надо из 12 матчей проиграть 5 и в том числе Реалу и пропустить от Реала не менее 3 голов, или же сыграть вничьи 8 раз что приведет к катастрофе., думаю скорее Атлетико станет Чемпионами чем РЕАЛ ВТОРЫМ

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