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    Моуринью нацелен на второе место АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

    «Разрыв между вторым и пятым местом очень мал – шесть очков. Каждый может преодолеть его. Но все четыре клуба все еще играют в Лиге чемпионов, так что у нас есть и другие цели.

    Должен сказать, что все команды [которые борются за топ-4 – прим. «Бомбардира»] хороши. Хотя иногда я читаю, что все хороши, кроме нас. Но это неправда, поэтому я бы сказал, что четыре хорошие команды соревнуются между собой, но одна останется без Лиги чемпионов.

    Второе место или четвертое? Это не имеет значения ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения престижа. Ты в любом случае попадаешь в Лигу чемпионов, с четвертого места даже не нужно проходить квалификацию.

    С моей точки зрения, второе место лучше третьего. Мы попробуем сделать все возможное. Если мы можем финишировать вторыми, мы не финишируем третьими», – сказал Моуринью.

    Ранее португалец заявил, что борьба за чемпионство в АПЛ практически завершена.

    «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 59 очков в 28 турах.

    Источник: Skysports

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    02.03.2018 19:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 3 марта 2018, 07:59

      Думаю серебро достанется Ливеру хорошую форму набрали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 марта 2018, 00:30

      Лучше бы вы были ниже, но играли веселее. С таким составом катать УГ - это умудриться надо. Моур с годами всё скучнее.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 марта 2018, 21:23

      А больше и не светит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 2 марта 2018, 21:00

      После шестого места в прошлом сезоне, это явный прогресс. В следующем надо за золото бороться. В Лиге Чемпионов ещё бы отличиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 марта 2018, 20:36

      Маур первый после Гвардиолы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 2 марта 2018, 20:31

      Если мы можем финишировать вторыми, мы не финишируем третьими-капитан очевидность Маур

      3
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    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 2 марта 2018, 20:23

      Ливерпуль в спину дышит конкретно, а еще ни много ни мало 10 матчей

      3
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 2 марта 2018, 19:37

      В это году только 2-е

      -3
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