Моуринью нацелен на второе место АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Разрыв между вторым и пятым местом очень мал – шесть очков. Каждый может преодолеть его. Но все четыре клуба все еще играют в Лиге чемпионов, так что у нас есть и другие цели.

Должен сказать, что все команды [которые борются за топ-4 – прим. «Бомбардира»] хороши. Хотя иногда я читаю, что все хороши, кроме нас. Но это неправда, поэтому я бы сказал, что четыре хорошие команды соревнуются между собой, но одна останется без Лиги чемпионов.

Второе место или четвертое? Это не имеет значения ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения престижа. Ты в любом случае попадаешь в Лигу чемпионов, с четвертого места даже не нужно проходить квалификацию.

С моей точки зрения, второе место лучше третьего. Мы попробуем сделать все возможное. Если мы можем финишировать вторыми, мы не финишируем третьими», – сказал Моуринью.

Ранее португалец заявил, что борьба за чемпионство в АПЛ практически завершена.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 59 очков в 28 турах.