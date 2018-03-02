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Моуринью нацелен на второе место АПЛ

2 марта 2018, 19:27
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Разрыв между вторым и пятым местом очень мал – шесть очков. Каждый может преодолеть его. Но все четыре клуба все еще играют в Лиге чемпионов, так что у нас есть и другие цели.

Должен сказать, что все команды [которые борются за топ-4 – прим. «Бомбардира»] хороши. Хотя иногда я читаю, что все хороши, кроме нас. Но это неправда, поэтому я бы сказал, что четыре хорошие команды соревнуются между собой, но одна останется без Лиги чемпионов.

Второе место или четвертое? Это не имеет значения ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения престижа. Ты в любом случае попадаешь в Лигу чемпионов, с четвертого места даже не нужно проходить квалификацию.

С моей точки зрения, второе место лучше третьего. Мы попробуем сделать все возможное. Если мы можем финишировать вторыми, мы не финишируем третьими», – сказал Моуринью.

Ранее португалец заявил, что борьба за чемпионство в АПЛ практически завершена.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 59 очков в 28 турах.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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lekseij2007
1520008655
В это году только 2-е
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NeoNaTe
1520011435
Ливерпуль в спину дышит конкретно, а еще ни много ни мало 10 матчей
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EcioAuditore
1520011873
Если мы можем финишировать вторыми, мы не финишируем третьими-капитан очевидность Маур
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Jenea83
1520012173
Маур первый после Гвардиолы))
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gigs84
1520013653
После шестого места в прошлом сезоне, это явный прогресс. В следующем надо за золото бороться. В Лиге Чемпионов ещё бы отличиться.
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alex kidn
1520015027
А больше и не светит
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Danish Dynamite
1520026229
Лучше бы вы были ниже, но играли веселее. С таким составом катать УГ - это умудриться надо. Моур с годами всё скучнее.
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Liverpool.fan
1520053148
Думаю серебро достанется Ливеру хорошую форму набрали
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