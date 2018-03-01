Агент: «Буффон мог бы играть еще года два»

Агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Силвано Мартина поделился мнением о будущем игрока.

«Будущее Буффона? Еще слишком рано говорить об этом. Он сам должен решить это.

На мой взгляд, он еще хорош и мог бы играть года два. Но для этого внутри должен быть огонь, который ведет тебя.

Если он закончит, то он может найти, чем заняться. У него дружеские отношения с руководством «Ювентуса», ему только нужно решить, хочет ли он продолжить работать в клубе или же присоединиться к сборной», – сказал Мартина.

Ранее сообщалось, что будущее Буффона решится по окончании текущего сезона.