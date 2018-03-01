Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Буффон мог бы играть еще года два»

    Агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Силвано Мартина поделился мнением о будущем игрока.

    «Будущее Буффона? Еще слишком рано говорить об этом. Он сам должен решить это.

    На мой взгляд, он еще хорош и мог бы играть года два. Но для этого внутри должен быть огонь, который ведет тебя.

    Если он закончит, то он может найти, чем заняться. У него дружеские отношения с руководством «Ювентуса», ему только нужно решить, хочет ли он продолжить работать в клубе или же присоединиться к сборной», – сказал Мартина.

    Ранее сообщалось, что будущее Буффона решится по окончании текущего сезона.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 21:33

      Легенда,но он должен дать играть молодым))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 21:47

      Буффон так и сделает, даст шанс молодым.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11