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  • Гризманн: «Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу»

Гризманн: «Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу»

1 марта 2018, 10:55
6

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что после победы над «Леганесом» его команда отправляется на игру с «Барселоной» в хорошем настроении. Сам француз оформил в прошедшей встрече покер.

«Я доволен тем, как сыграл в этой встрече. Рад, что смог забить четыре гола. Но самое главное – то, что мы выиграли матч и теперь отправимся в Барселону в хорошем настроении. Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу».

Мы стараемся делать болельщиков счастливее. Да, я могу допускать ошибки в том, что говорю, за пределами газона, но я не ошибаюсь на поле. Сложно привыкнуть к тому, что забиваешь три или четыре мяча за матч.

Не вижу никаких проблем со стороны фанатов. Я уважаю Симеоне и партнеров по команде – благодаря им я стал тем игроком, кем сейчас являюсь. В жизни мы все ошибаемся. Но на поле я показываю, что мне нравится клуб и мои одноклубники.

Впереди у нас 12 матчей, в которых мы постараемся взять все очки. После завершения чемпионата посмотрим, на каком месте мы окажемся», – заявил Гризманн.

Матч 26-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Леганес» завершился со счетом 4:0. Напомним, что мадридский клуб является соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между российским и испанским клубами состоится 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.

Источник: AS
Испания. Примера Атлетико Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (6)
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СашкаГуров
1519891161
верю в вас парни рвите барсу
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BarcaRulezz
1519894533
Он же вроде получил 5ю жк и по идее пропускает следующий матч?
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Pro100Kid
1519895142
Гризман:"Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на "Черкизово"))
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Football06
1519901239
Ммм, для Локо конечно минус что Атлетико начал столько забивать и играть столь сильно, но думаю они будут логти грызть чтобы выиграть у Барсы, и наверное суть сдуются
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zigbert
1519902751
Локомотиву нужно внимательно проанализировать этот матч и выявить слабые места у Атлетико.
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Масоха
1519903751
Как-то в этом сезоне шумихи по Антуану меньше. Нет разговоров о его возможных переходах. Думаю после последнего матча всё вернётся.
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