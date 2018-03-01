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    Гризманн: «Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что после победы над «Леганесом» его команда отправляется на игру с «Барселоной» в хорошем настроении. Сам француз оформил в прошедшей встрече покер.

    «Я доволен тем, как сыграл в этой встрече. Рад, что смог забить четыре гола. Но самое главное – то, что мы выиграли матч и теперь отправимся в Барселону в хорошем настроении. Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу».

    Мы стараемся делать болельщиков счастливее. Да, я могу допускать ошибки в том, что говорю, за пределами газона, но я не ошибаюсь на поле. Сложно привыкнуть к тому, что забиваешь три или четыре мяча за матч.

    Не вижу никаких проблем со стороны фанатов. Я уважаю Симеоне и партнеров по команде – благодаря им я стал тем игроком, кем сейчас являюсь. В жизни мы все ошибаемся. Но на поле я показываю, что мне нравится клуб и мои одноклубники.

    Впереди у нас 12 матчей, в которых мы постараемся взять все очки. После завершения чемпионата посмотрим, на каком месте мы окажемся», – заявил Гризманн.

    Матч 26-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Леганес» завершился со счетом 4:0. Напомним, что мадридский клуб является соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между российским и испанским клубами состоится 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.

    Источник: AS

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    01.03.2018 10:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +213

      Масоха 1 марта 2018, 14:29

      Как-то в этом сезоне шумихи по Антуану меньше. Нет разговоров о его возможных переходах. Думаю после последнего матча всё вернётся.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:12

      Локомотиву нужно внимательно проанализировать этот матч и выявить слабые места у Атлетико.

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 1 марта 2018, 13:47

      Ммм, для Локо конечно минус что Атлетико начал столько забивать и играть столь сильно, но думаю они будут логти грызть чтобы выиграть у Барсы, и наверное суть сдуются

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 марта 2018, 12:05

      Гризман:"Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на "Черкизово"))

      1
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 1 марта 2018, 11:55

      Он же вроде получил 5ю жк и по идее пропускает следующий матч?

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 1 марта 2018, 10:59

      верю в вас парни рвите барсу

      1
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