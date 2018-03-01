Гризманн: «Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что после победы над «Леганесом» его команда отправляется на игру с «Барселоной» в хорошем настроении. Сам француз оформил в прошедшей встрече покер.

«Я доволен тем, как сыграл в этой встрече. Рад, что смог забить четыре гола. Но самое главное – то, что мы выиграли матч и теперь отправимся в Барселону в хорошем настроении. Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на «Камп Ноу».

Мы стараемся делать болельщиков счастливее. Да, я могу допускать ошибки в том, что говорю, за пределами газона, но я не ошибаюсь на поле. Сложно привыкнуть к тому, что забиваешь три или четыре мяча за матч.

Не вижу никаких проблем со стороны фанатов. Я уважаю Симеоне и партнеров по команде – благодаря им я стал тем игроком, кем сейчас являюсь. В жизни мы все ошибаемся. Но на поле я показываю, что мне нравится клуб и мои одноклубники.

Впереди у нас 12 матчей, в которых мы постараемся взять все очки. После завершения чемпионата посмотрим, на каком месте мы окажемся», – заявил Гризманн.

Матч 26-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Леганес» завершился со счетом 4:0. Напомним, что мадридский клуб является соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между российским и испанским клубами состоится 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.