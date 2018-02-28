Тренер «Марселя» Гарсия: «ПСЖ» выложил 400 миллионов в трансферы для победы в ЛЧ»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия считает, что «ПСЖ» без проблем заменит травмированного Неймара перед матчем 1/4 финала Кубка Франции.

«Если у «ПСЖ» не будет Неймара, то на поле будет кому его заменить. Появится Анхель Ди Мария. Скоро узнаем, сыграют ли Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, ведь «ПСЖ» на следующей неделе предстоит игра с «Реалом».

Все понимают, что такую команду собирали для победы в Лиге чемпионов. Если она ее не выиграет, то это будет провал.

Они вложили 400 миллионов евро в эти цели, включая те 222 миллиона, которые сейчас находятся в лазарете», – сказал Гарсия L'Equipe.

Напомним, в матче 27-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» оказался сильнее «Марселя» со счетом 3:0.