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  • Тренер «Марселя» Гарсия: «ПСЖ» выложил 400 миллионов в трансферы для победы в ЛЧ»

Тренер «Марселя» Гарсия: «ПСЖ» выложил 400 миллионов в трансферы для победы в ЛЧ»

28 февраля 2018, 07:09
3

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия считает, что «ПСЖ» без проблем заменит травмированного Неймара перед матчем 1/4 финала Кубка Франции.

«Если у «ПСЖ» не будет Неймара, то на поле будет кому его заменить. Появится Анхель Ди Мария. Скоро узнаем, сыграют ли Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, ведь «ПСЖ» на следующей неделе предстоит игра с «Реалом».

Все понимают, что такую команду собирали для победы в Лиге чемпионов. Если она ее не выиграет, то это будет провал.

Они вложили 400 миллионов евро в эти цели, включая те 222 миллиона, которые сейчас находятся в лазарете», – сказал Гарсия L'Equipe.

Напомним, в матче 27-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» оказался сильнее «Марселя» со счетом 3:0.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок ПСЖ Марсель Ди Мария Анхель Кавани Эдинсон Неймар Мбаппе Килиан Гарсия Руди
Комментарии (3)
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Benifacto
1519793631
Провал был 2 недели назад! И судя по всему выиграют они её нескоро, менталитета хватает только чтобы рвать всех в Лиге 1. Эмери надо было вылетать в Лигу Европы, вот она бы ему покорилась бы точно в очередной раз))))
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Татарин за ЦСКА
1519793692
Он неймара даже человеком не назвал.Просто 222 миллиона,которые в лазарете)))
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Sosisochkin
1519795413
С приходом Неймара и Мбаппе практически ничего не изменилось
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