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  • Дино Баджо: «Болею за «Наполи» – должна же быть интрига в Серии А!»

Дино Баджо: «Болею за «Наполи» – должна же быть интрига в Серии А!»

27 февраля 2018, 11:43
1

Бывший нападающий «Пармы» и «Ювентуса» Дино Баджо рассказал, что болеет сейчас в чемпионате Италии за «Наполи», который тренирует Маурицио Сарри. Этого специалиста часто сравнивают с Арриго Сакки. Его Баджо считает лучшим тренером, с которым ему доводилось работать в своей карьере.

– Поговорим о Серии А. «Наполи» как никогда хорош.

– Даже слишком (смеется). Команда Маурицио Сарри сейчас показывает лучший футбол в Италии и обязана выиграть чемпионат. А «Ювентусу» уже пора побеждать в Лиге чемпионов.

– Многие считают, что Сарри практически во всем подражает Арриго Сакки.

– Мне очень нравится, как работает Маурицио. Возможно, вы правы. Действительно, в «Наполи» сейчас используют ту же методику подготовки, которую практиковал Арриго. Даже вне футбола Сарри невероятно скрупулезный. Он 24 часа в сутки, 365 дней в году думает о футболе, поэтому заслуживает стать чемпионом.

– Кстати, ходили слухи, что Сакки во время сборов мог даже ночью вызвать игрока на беседу.

– Сакки был самым крутым тренером, с которым мне доводилось работать. У него я многому научился. Сейчас, обучая молодых ребят в школе, применяю его тактические схемы. Арриго один из немногих революционеров в футболе.

– К вам он заходил ночью в номер?

– (Смеется.) Мы примерно знали, во сколько он начинает обход, и специально выключали свет, гасили телефоны, притворялись спящими. Арриго приоткрывал дверь, проверял, спим ли мы, и уходил, ничего не подозревая. После окончания обхода мы могли и дальше не спать. Но если он кого-то застукивал бодрствующим, то звал в свой номер и заставлял пересматривать и разбирать фрагменты какого-нибудь матча. Сейчас даже жалею, что тогда притворялся спящим: мог еще большему научиться у мастера. Когда молодой, тебе на многое наплевать.

– В этом сезоне, возможно, прекратится гегемония «Ювентуса». Но она длилась так долго…

– К сожалению, это так. Сейчас я болею за «Наполи» – должна же быть интрига в Серии А! Но «Ювентус» по праву побеждал в последние годы. В этом клубе хорошо работает система. Есть игроки, которые давно составляют костяк, объединяют коллектив. В других командах постоянно идет ротация. Как только кто-то выстрелит, его сразу продают.

Источник: «Советский спорт»
Италия. Серия А Ювентус Наполи Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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iBragim2102
1519740633
Ах ты предатель.
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