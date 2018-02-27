Погба – самый высокооплачиваемый французский спортсмен 2017 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал самым высокооплачиваемым спортсменом Франции в 2017 году. Об этом сообщает Get French Football News.

Второе место занял баскетболист Тони Паркер из «Сан-Антонио», третье – форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

1. Поль Погба (футбол, «Манчестер Юнайтед») – 22,2 миллиона евро

2. Тони Паркер (НБА, «Сан-Антонио») – 19,7

3. Антуан Гризманн (футбол, «Атлетико») – 19,1

4. Николя Батюм (НБА, «Шарлотт») – 18,9

5. Карим Бензема (футбол, «Реал») – 16,3

6. Жоаким Ноа (НБА, «Нью-Йорк») – 16,1

7. Эван Фурнье (НБА, «Орландо») – 15,2

8. Ян Маинми (НБА, «Вашингтон») – 14

9. Франк Рибери (футбол, «Бавария») – 13,9

10. Усман Дембеле (футбол, «Барселона») – 10,7.