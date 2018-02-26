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    Сегодня станет известно, сможет ли Неймар сыграть с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    В понедельник нападающий «ПСЖ» Неймар пройдет дополнительное обследование по поводу травмы голеностопа, полученной в поединке 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0).

    Первоначальные медицинские тесты показали, что кость бразильца осталась целой. Сегодня же докторам предстоит определить, имеет ли место повреждение связок. По результатам обследования станет более-менее ясно, сможет ли футболист принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (первая игра – 1:3).

    Встреча «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта.

    Источник: Globo

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    26.02.2018 13:21
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