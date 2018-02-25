Бундеслига. Соперник «Зенита» по 1/8 финала ЛЕ уступил худшей команде чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Кельна» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

После этого результата хозяева имеют на своем счету 38 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Гости, в активе которых 17 баллов, располагаются на последней строчке.

Напомним, что «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

РБ Лейпциг – Кельн – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Огустен, 5; 1:1 – Косьелло, 70; 1:2 – Биттенкурт, 77.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги