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  • Бундеслига. Соперник «Зенита» по 1/8 финала ЛЕ уступил худшей команде чемпионата Германии

Бундеслига. Соперник «Зенита» по 1/8 финала ЛЕ уступил худшей команде чемпионата Германии

25 февраля 2018, 21:53
10

«РБ Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Кельна» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

После этого результата хозяева имеют на своем счету 38 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Гости, в активе которых 17 баллов, располагаются на последней строчке.

Напомним, что «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

РБ Лейпциг – Кельн – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Огустен, 5; 1:1 – Косьелло, 70; 1:2 – Биттенкурт, 77.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Кельн
Комментарии (10)
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XaXatyn
1519584949
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Сильвербой
1519585336
Видно Наполи выжал все соки из Лейпцига! Надеюсь Зенит пройдет их без особых проблем! Не смотрел их победную игру в Неаполе, но в этих последних двух играх "быки" провалились!
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К.Серж.А
1519587463
Ха-ха ... Кельн последний только на бумаге ... После увольнения тренера , они сейчас очень сильно играют ... В Германии вообще каждый может выиграть у каждого ... А Зениту придется ой как не сладко ...
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raritet
1519587711
Понятно, уже начинают маскироваться под неумешек. Это мы проходили. И просто сливают не нужный никому кубок.
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BRO_football
1519589955
Это ни о чём не говорит. Знаем мы к чему приводит недооценка соперника.
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Муруал
1519595061
Уверен,тренерский штаб настроит должным образом,недооценки быть не должно.Ну а как справятся с поставленной задачей будем смотреть.Рассчитываю на положительный результат.
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zigbert
1519625840
Скорей всего берегут силы на матчи в ЛЕ,Зениту надо быть на чеку.
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OfaZavr
1519629674
значит и у Зени шансы неплохие, нужно бороться и проходить дальше.
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77SAM
1519797871
Злее будут !
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