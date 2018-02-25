Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. Соперник «Зенита» по 1/8 финала ЛЕ уступил худшей команде чемпионата Германии

    «РБ Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Кельна» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

    После этого результата хозяева имеют на своем счету 38 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Гости, в активе которых 17 баллов, располагаются на последней строчке.

    Напомним, что «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по 1/8 финала Лиги Европы.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    РБ Лейпциг – Кельн – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Огустен, 5; 1:1 – Косьелло, 70; 1:2 – Биттенкурт, 77.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2018 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 28 февраля 2018, 09:04

      Злее будут !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:21

      значит и у Зени шансы неплохие, нужно бороться и проходить дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 09:17

      Скорей всего берегут силы на матчи в ЛЕ,Зениту надо быть на чеку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 26 февраля 2018, 00:44

      Уверен,тренерский штаб настроит должным образом,недооценки быть не должно.Ну а как справятся с поставленной задачей будем смотреть.Рассчитываю на положительный результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 февраля 2018, 23:19

      Это ни о чём не говорит. Знаем мы к чему приводит недооценка соперника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 25 февраля 2018, 22:41

      Понятно, уже начинают маскироваться под неумешек. Это мы проходили. И просто сливают не нужный никому кубок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > raritet 25 февраля 2018, 23:52

      Какой кубок? Ты о чём вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 25 февраля 2018, 22:37

      Ха-ха ... Кельн последний только на бумаге ... После увольнения тренера , они сейчас очень сильно играют ... В Германии вообще каждый может выиграть у каждого ... А Зениту придется ой как не сладко ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 февраля 2018, 22:02

      Видно Наполи выжал все соки из Лейпцига! Надеюсь Зенит пройдет их без особых проблем! Не смотрел их победную игру в Неаполе, но в этих последних двух играх "быки" провалились!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 февраля 2018, 21:55

      Первые звоночки !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11