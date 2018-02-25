Вальверде: «Торопимся ли мы стать чемпионами? Конечно, черт возьми»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:1) рассказал о чемпионской гонке и о состоянии защитника Жерара Пике, который получил травму.

«Торопимся ли мы стать чемпионами? А кто не торопится? Конечно, черт возьми. Конечно, да. Хотим стать чемпионами как можно скорее.

Пике? С ним все хорошо. Он просто получил удар, и я заменил его из осторожности», – сказал Вальверде.

Напомним, что также в этом матче травму получил защитник Нельсон Семеду.