Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде: «Торопимся ли мы стать чемпионами? Конечно, черт возьми»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:1) рассказал о чемпионской гонке и о состоянии защитника Жерара Пике, который получил травму.

    «Торопимся ли мы стать чемпионами? А кто не торопится? Конечно, черт возьми. Конечно, да. Хотим стать чемпионами как можно скорее.

    Пике? С ним все хорошо. Он просто получил удар, и я заменил его из осторожности», – сказал Вальверде.

    Напомним, что также в этом матче травму получил защитник Нельсон Семеду.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2018 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 14:53

      Соперники Барсы просто так не сдаются,приходится выкладываться в каждом матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 25 февраля 2018, 13:09

      Игра была хороша, но и травм много стало, надо было не вместо Ракитича а вместо Семеду выпускать Роберто, а не паулиньо а Иньесту выпускать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11